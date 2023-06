Youtuber cubana pregunta a jóvenes a qué país les gustaría irse: "A cualquiera"

Una youtuber cubana recorrió las calles de La Habana Vieja preguntando a los jóvenes a qué país les gustaría irse y muchos respondieron que no tenían preferencia por uno, solamente querían irse del país.

"A cualquiera", dijo sin pensarlo el primero de los entrevistados por la influencer Yoliene (Yoliska Navarro), y justificó que su respuesta se debía "al hambre que hay aquí".

La mayoría de los jóvenes abordados por la cubana coincidieron en que la crisis económica y social les prohibía superarse y avanzar en la vida.

"No me siento cómodo, no tengo cómo prosperar ni buscar sustento para mí y para mi familia, ahora mismo no tengo leche", aseguró uno de los entrevistados, quien también manifestó su deseo de irse.

Unos por cuestiones económicas, otros por no contar con posibilidades de acceder a una visa, casi todos afirmaron que quieren emigrar y la gran mayoría apuntó a Estados Unidos como su destino anhelado.

"Los jóvenes no tenemos un futuro aquí en Cuba, veo que estoy envejeciendo en este país sin haber logrado nada", exclamó una mujer que ha querido salir con becas de estudios pero no ha podido lograrlo.

"Me da igual [el país], Haití, lo que sea", destacó otra que proclamó que "Esto es invivible, no se puede tener sueños, trazarte metas".

El hambre, la falta de oportunidades, la crisis de insumos en los hospitales, ha llevado a los jóvenes cubanos a emigrar en masa en los últimos tiempos, dejando atrás a su familia y amigos.

Aun con una situación tensa como recién emigrados, muchos optan por llegar a Estados Unidos y trabajar incansablemente para mejorar la situación que tenían en la isla.

Así expresó una joven cubana al compartir en redes sociales su experiencia de recién llegada a Estados Unidos.

En su relato, contó que el trabajo es arduo y no todos tienen las comodidades de las que se presume, pero al menos pueden cubrir sus necesidades básicas.

Aunque las cifras han caído drásticamente, los cubanos siguen arribando a ese país por vía marítima y terrestre para escapar de un contexto de pobreza y represión.