Trump prometió comida para todos en el Versailles de Miami pero no cumplió

El expresidente Donald Trump salió de la corte el pasado martes y se dirigió al emblemático restaurante Versailles en La Pequeña Habana, donde prometió "comida para todos" pero luego se retiró sin cumplir su palabra.

Según el medio local Miami New Times una "fuente bien informada" dijo que el exmandatario prometió 'comida para todos'; pero abandonó el local antes de que nadie pudiera pedir nada.

El Huff Post recuerda que Trump tiene fama de "estafar a la gente", y que por ello pocos abogados quieren representarlo en sus problemas legales.

Miami New Times no pudo comprobar si el líder republicano cumplió su promesa, porque nadie habló de que les hubiese pagado "croquetas y pastelitos cubanos acompañados de café".

Más bien se fue antes de los 10 minutos y no hubo tiempo para pedir nada y mucho menos para que él recibiera la factura.

Trump llegó al Versailles el martes sobre las 3:00 pm tras comparecer en una corte federal donde se declaró inocente de 37 cargos por manejo indebido de documentos clasificados.

En el emblemático local en La Pequeña Habana se reunió con sus seguidores y con la legisladora Ileana García, que supuestamente organizó el evento. Un video lo muestra sonriente, estrechando las manos y hablando con sus simpatizantes que lo rodearon y se retrataron con él.

Trump comió croquetas y tomó café cubano, según una empleada del local que fue entrevistada por el periodista Javier Díaz, de Univisión, minutos después de la visita. Sin embargo, The New York Times asegura que no comió nada, y prefirió una hamburguesa en su avión.

Los fans del líder político le cantaron el Happy Birthday, aprovechando que al día siguiente cumpliría 77 años.

Después de la visita al Versailles declaró: "Quiero agradecer a todas las miles de personas en Miami por presentarse en el tribunal y hacerlo de una manera tan elegante, mostrando respeto, porque reconocieron que se trataba de una acusación falsa y fraudulenta contra mí por parte de gente corrupta".

"Ver el amor y el espíritu fue increíble. Fue algo increíble de presenciar. Y la comunidad hispana, Cuba, Venezuela, Nicaragua, tanta y tanta gente", expresó en su red Truth Social.