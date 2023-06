Conmovedora carta de un niño cubano a su papá preso político: "Otro Día de los Padres sin ti"

El hijo de Samuel Pupo Martínez, preso político del 11J, le escribió una conmovedora carta a propósito del Día de los Padres, que se celebra este domingo, y que nuevamente tendrán que pasar separados.

Hugh Dieter Pupo Santana, de 14 años, denuncia que este domingo lo pasará sin su papá, no podrá darle un beso, ni un abrazo, ni desearle felicidades, y le cuenta que lo extraña mucho.

"Estoy en los trabajos finales, extraño cómo estudiábamos juntos, ahora lo hago con mamá. Pobrecita, está muy triste y flaquita. Yo la ayudo en todo lo que puedo. También estoy muy flaco, no tengo hambre casi nunca, ni deseos de nada, nos faltas tú", escribió.

La misiva fue compartida en el muro de Facebook de Yuneisy Santana González, esposa del prisionero.

Captura de Facebook / Yuneisy Santana González

El adolescente muestra preocupación por el estado de salud de su padre. "Recuerdo que no podías lavarte la cara con agua fría porque siempre tienes tus dedos malos. ¿Y ahora? A la hora de comer me pregunto que habrás comido", señaló.

"En las reuniones de padres, al dormir extraño ese beso que me dabas todas las noches. Y sigo pidiéndole a Dios todas las noches para que no te pase nada en ese oscuro lugar y que pronto estés en casa con nosotros, para ser otra vez la familia feliz y no separarnos nunca más. Te ama tu niño", concluyó.

Pupo Martínez fue condenado a tres años de privación de libertad por participar en las protestas del 11J en Cárdenas, y lo señalaron como uno de los líderes de las manifestaciones espontáneas de esa fecha por pararse encima de un coche volcado y gritar "Patria y vida".

Licenciado en Matemáticas y Computación, permanece desde el día de las protestas en la prisión de máxima severidad de Agüica, a pesar de sus graves problemas de salud.

De 47 años, este padre de familia que cuando fue encarcelado trabajaba por cuenta propia, es diabético y padece de glaucoma progresiva y de esclerodermia o esclerosis sistémica, una enfermedad degenerativa.

"Se le están engarrotando los dedos de sus manos y se le pudren las uñas, lo cual causa mucho dolor durante las curaciones que él mismo se hace en el cubículo 5, para extraerse el abundante pus (humor)", alertó en marzo de 2022 la activista por la democracia Sayli Navarro.

Su esposa, Yuneisi Santana, no se ha cansado un momento de reclamar su libertad.

En enero pasado, pidió a los familiares de personas condenadas por el 11J que se unan y hagan sentir sus reclamos por la libertad de los presos.

"¡Imaginan si un solo familiar de los más de 1,000 presos injustamente denunciase! ¿Qué pasaría? Vamos a unirnos y entre todos lucharemos con el mismo objetivo, que es la LIBERTAD DE NUESTRO PRESO En la unión está la fuerza, no sigas CALLADO ¡Basta ya!", exigió Santana a través de un post de Facebook.

En noviembre de 2021, participó en un video que grabaron parejas, hermanas y madres de presos del 11J para exigir al régimen que pusiera en libertad a sus familiares.

"Pido a los abogados, a los jueces, que se pongan del lado de la justicia verdadera, que hagan valer las leyes y la Constitución cubana. Expresarse es un derecho. Manifestarse es un derecho constitucional de las personas", recalcó Yuneisi en el video.