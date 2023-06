Cubanos no pueden cobrar el salario por falta de efectivo en cajeros automáticos

Residentes en Baracoa deben pasar largas horas de cola durante varios días para poder acceder a su dinero del salario o la jubilación debido a la falta de efectivo en cajeros automáticos.

Un reportaje de la televisión mostró la aglomeración de personas frente a dos sucursales del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y el Banco Popular de Ahorro (BPA), y aunque el periodista repite una y otra vez que ha habido una ligera mejoría, imágenes y testimonios confirman la gravedad de la crisis.

Un médico entrevistado relató que lleva desde el día 8 tratando de cobrar su salario sin éxito.

"Ha habido mucha aglomeración de personas, no hay dinero en el cajero, hay un solo cajero pagando. Ahí se aglomera todo el mundo: el impedido, todo el mundo... y entonces es muy difícil. Si viniera [el dinero] allá y aquí, el personal se dividiría, y si se pusieran los cuatro cajeros a funcionar, fuera más rápido", detalló.

Otro trabajador que tiene su dinero depositado desde el día 4 de junio, sugirió que se pusiera dinero en los cajeros al menos dos veces en el día, la población estaría más aliviada.

Un directivo de BANDEC confirmó que su entidad solo posee dos cajeros en el municipio guantanamero, de los cuales, solo uno funciona.

En cuanto a la disponibilidad de efectivo, explicó que han recibido por parte un nivel del Banco Central una cantidad efectivo de denominaciones altas, la cual se destinó al pago de salarios, mientras los de denominaciones más pequeñas (100, 200 pesos) se llevaron a ese único cajero.

La crisis de los cajeros automáticos y de la falta de circulante en el país dura ya varios meses en todo el país.

A finales de mayo, un anciano de La Habana explotó por la situación, al no poder extraer el dinero de su exigua jubilación.

Jorge Luis Rojo Mora, periodista ya retirado, relató en su muro de Facebook lo que le sucedió cuando intentó cobrar su reducida jubilación y le dijeron que los cajeros y bancos no tienen respaldo monetario.

Él pensó al principio que era un rumor, pero alguien le explicó que las nuevas formas de venta privadas acumulan grandes cantidades monetarias, mientras personas como él se quedan sin acceso a su dinero.

"Hoy es público, los cajeros que no tienen dinero y los bancos no los abastecen mientras la gente llega a su día de cobro sin dinero, esperanzados en recibir el ingreso que no le alcanzará. ¿Qué esperanza pudiéramos darle al que necesita su dinero para cubrir un mínimo de sus necesidades?", preguntó.

El pasado 11 de mayo, los cajeros automáticos de varias provincias cubanas amanecieron sin efectivo. Según reportes en redes sociales, la situación ocurrió al menos en La Habana, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba.

En la capital, la internauta Jarocha Reyes Vega relató que por la mañana fue a un cajero ubicado en el Banco de 23 y 8, en El Vedado, y no pudo extraer su efectivo. Al preguntarle a la responsable de la entidad, esta le explicó que los cajeros "se cargan por horario".

"Fue cargado de 8:30 am a 9:00 am y no se puede cargar más hasta que no estén próximos a las 12:30 para que el cajero quede abastecido hasta mañana, porque esa es la 'indicación' que tienen. ¡Por Dios, qué irracionalidad!", exclamó indignada.

La empleada añadió que no tenían piezas de repuesto para arreglar los cajeros rotos, y que había falta de efectivo para abastecer los cajeros y poca variedad en las denominaciones de los billetes.

Unos días antes, la oficina de BANDEC en Guantánamo habilitó el pago por caja dentro de las sucursales bancarias ante la falta de billetes en los cajeros automáticos.

Lilian Rosa Saunders, especialista provincial en comunicación y marketing, explicó que no contaban a nivel nacional con billetes nuevos o en buen estado, que son los que deben usar los cajeros, pues los viejos o deteriorados se pegan unos a otros y desprenden un polvillo que daña el equipo.