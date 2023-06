Cubano en EE.UU: Aquí pasé las de Caín cuando llegué, pero de aquí no me saca ni Biden

Un cubano radicado desde hace varios años en Estados Unidos generó polémica al relatar su experiencia como emigrado y apoyar el criterio de la joven recién llegada que se viralizó tras afirmar desde Texas que en EE.UU. “también se pasa trabajo”.

“Lo que dijo la chica es verdad...Ella está diciendo la pura verdad, sí se pasa trabajo. Hay gente que lleva 20 años pasando trabajo […] Aquí se sale adelante, pero de que se pasa trabajo, se pasa, si eres una gente dormida y muerta, serás toda la vida un nadie. Solo con tiempo y esfuerzo sales adelante”, afirmó en TikTok el usuario identificado como "cubanito_leunam8810".

Aclaró que incluso pasan trabajo los que tienen familia, porque a veces la familia es “la que hace menos por uno”.

“Aquí pasé las de Caín cuando llegué. Estuve tres meses sin teléfono y en Cuba tenía iPhone. Me pasé un año entero con dos jeans y unas chancletas Nike, con unos tenis puma y dos pullovers”, dijo el tiktoker, quien no precisó el año en que arribó a territorio estadounidense, aunque sí indicó que lo hizo por reunificación familiar.

El joven -quien lleva al menos más de cinco años en Estados Unidos- relató que él vivía bien en Cuba, que era “jefe”, y que uno de los motivos por los que se fue era porque se cansó de “robarle al gobierno”, que dejó un defalco allí, que le tenían puesto el dedo encima y que iba a acabar preso.

"Yo sí tuve vida en Cuba. Yo en Cuba vivía de p.… Yo en Cuba era jefe, la comida en mi casa estaba por sacos, para botarla. En mi casa todos los meses se parqueaba un carrito de Cuba Packs con comida, aseo, ropa y dinero”, afirmó. Dijo que él se luchaba el billete en la calle, "en la caliente", y que también hizo varios viajes al extranjero mientras residía en la isla.

A la reincidente pregunta de varios comentaristas inquiriendo “¿Por qué te fuiste si vivías tan bien?”, contestó argumentando que toda su familia se fue del país y que además "no se sentía bien en Cuba ya".

"No me sentía libre en Cuba y la libertad es lo más preciado que tiene un ser humano y aquí yo la tengo. A mí me encanta Estados Unidos. No me digan ahora ‘vete para Cuba’. Yo amo este país, es mi país", sostuvo.

No obstante, insiste en que a pesar de todo lo bueno, no se puede tapar el sol con un dedo y que sí se pasa trabajo en Estados Unidos. En su caso detalla que que se pasó cinco años trabajando de domingo a lunes, "comiéndose un cable", y que no podía ni ir a un restaurante a comer.

“Extrañé, lloré...pero le saqué provecho. Hoy por hoy doy gracias a esos trabajos que pasé, porque gracias a ellos salí adelante. Me encanta este país, yo lo amo, pero sí se pasa trabajo”, insistió, aunque aseguró que ahora no lo saca de EE.UU. ni Biden.

El tiktoker felicitó a los que dicen no haber pasado trabajo tras emigrar, pero lo puso en duda.

En medio de respuestas subidas de tono a mensajes agresivos que ha recibido por una parte de la comunidad, dejó un consejo inspirador para una cubana recién emigrada que dijo sentirse esperanzada tras escucharlo.

"Pide dirección a Dios, enfócate en lo que tú quieres construir y en hasta donde tú quieres llegar, no desvíes tu mente y pon en tu cabeza lo que quieres realizar. No estés en 15 cosas a la vez. Todo es poco a poco. No podemos correr antes de gatear. Es un proceso dificil porque es un país totalmente diferente. Sí se puede, los primeros tiempos siempre son difíciles, pero tienes que levantarte y seguir luchando. Tu puedes construir todo lo que tú quieres y todo lo que te propongas", dijo.

"Puede que te pases como yo cinco años como yo, trabajando de domingo a lunes, que me tomaba dos Tylenol para poder levantarme, pero lo bueno es que si estás en Estados Unidos llegaste al mejor país del mundo, al país de las oportunidades, donde los sueños sí se pueden cumplir", concluyó.