Difunden versión oficial sobre muerte de dos jóvenes atropellados por un tren en Holguín

Autoridades de la isla difunden la versión oficial sobre la muerte de dos jóvenes atropellados por un tren en Holguín, según información trascendida en redes sociales.

El perfil en Facebook “Realidades desde Holguín", vinculado a la policía cubana, compartió este lunes la versión oficial sobre la trágica muerte de ambos jóvenes, pero sin confirmar directamente ninguna de las razones expuestas con anterioridad sobre un supuesto suicidio.

En la publicación refieren que por respeto a la memoria de los fallecidos y a sus familiares no habían informado sobre estas lamentables muertes, pero que “a partir de inquietudes de nuestros lectores, relacionadas con el tema, y la tergiversación de los hechos, el equipo de trabajo de Realidades desde Holguín decidió buscar información al respecto”.

Captura Facebook/ Realidades desde Holguín

Sobre el día de la tragedia explicaron que “pobladores de San Germán que acudieron al lugar del accidente y otros testigos, señalan que el día 12 de junio, sobre las 9:20 a.m. circulaba el tren Habana- Guantánamo por este territorio. Aproximadamente en el km 746 los maquinistas refirieron haber observado un bulto en las vías, a larga distancia pensaron que podía tratarse de aves de rapiña. En la medida que ocurría el acercamiento, a aproximadamente 70 km/h, se dieron cuenta que se trataba de dos personas, acostadas entre los rieles de línea férrea”.

También subrayan que “el tren traía 12 coches y no podían realizar un frenado brusco de los mismos por medidas de seguridad, accionando en ese instante las emergencias. A pesar del esfuerzo realizado, recorrió así una distancia de 200 metros hasta el momento en que se produce el lamentable impacto”.

“Luego de activarse los mecanismos informativos del municipio y los organismos competentes acudir al lugar, se encontraron, bajo los coches 4 y 5, los cuerpos de las víctimas. Trasladados para la morgue del Hospital V. I. Lenin donde se efectuó la necropsia”, informan, además.

La versión argumenta que especialistas en la materia explicaron lo que pasa en estos casos, ya que los trenes son de trayecto obligatorio, por lo que las vías por donde transitan deben ser respetadas y “lo que ocurra encima de esta no responsabiliza a la tripulación”.

“Siempre se deben utilizar métodos preventivos, como se constató en este caso particular, para evitar cualquier impacto no deseado”, añade la nota, en la que aseguran, además, que “a partir de la ardua labor de especialistas competentes y el acercamiento de familiares, reportando la ausencia de los jóvenes, dada su preocupación al conocer el siniestro, se logran establecer vínculos y en consecuencia una verificación de las identidades, a partir de rasgos físicos y biológicos”.

La publicación, además, reiteró los nombres de las víctimas, identificadas como Albert Fleitas Expósito, de 25 años de edad, y Yordanis Pupo Escalona, de 32 años; ambos residentes en Urbano Noris.

Asimismo, dijeron que “en el lugar fueron encontrados restos de bebidas alcohólicas y las muestran se estudian” y que “los propios familiares de las víctimas señalan que ellos usualmente deambulaban por sitios desolados”.

Además, refirieron que los cuerpos de ambos jóvenes, por medidas de seguridad y decisión de las autoridades sanitarias, fueron enterrados de forma directa en el cementerio del municipio San Germán por el estado en que quedaron sus restos.

Según la nota, esta decisión se les explicó a los familiares y que nunca se valoró llevarlos a la funeraria.

“Nos sumamos al dolor de los familiares por tan triste hecho, pedimos a los amigos y conocidos de los jóvenes no presumir de hipótesis no verídicas, si alguien sabía con anterioridad de sus intenciones, ¿por qué no previeron el hecho? Es insensible hacer teorías sobre el actuar de dos personas que ya no podrán opinar al respecto”, concluye esta versión sobre la muerte de ambos jóvenes, en la que no se deja claro por qué estaban acostados sobre los rieles de la línea.

Tras conocerse esta tragedia, una nota publicada en Facebook de Radio SG La Voz del Azúcar expuso que “la conclusión de los especialistas de Medicina Legal determinó como causa del fallecimiento la dilaceración de la masa encefálica y atropello por vehículo de trayecto obligatorio".

Tampoco esa nota ofreció otros detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente, que muchos internautas han calificado de raro, tratándose de dos jóvenes con plenas facultades.

El trágico incidente ocurrió pasadas las nueve de la mañana del lunes 12 de junio, cuando "dos personas se encontraban presuntamente tendidas en la vía ferrocarrilera y el tren número 13 de la ruta Habana-Guantánamo no pudo detenerse a tiempo", según información previa difundida en redes por Radio SG La voz del Azúcar.

El siniestro tuvo lugar entre los kilómetros 743 y 744 del ferrocarril central, ubicados cerca de la zona de Los Quintos, en Urbano Noris.

Desde un primer momento, en redes sociales decenas de internautas hicieron notar lo anómalo del caso, y entre las posibles hipótesis plantearon que las víctimas podrían haber estado ya muertas cuando las colocaron en la vía.

"Hay que esperar si estaban amarrados con golpes, rasguños de uñas, los peritos son los responsables de reconstruir los hechos y dar las conclusiones y deberían de divulgar el porqué del accidente", expuso entonces una persona.

Sin embargo, una vez realizada la autopsia, la información oficial difundida ahora no aporta ningún elemento en esa dirección, y solo se remite a que los dos jóvenes fallecieron como consecuencia del atropello.

David González, amigo de los jóvenes atropellados por el tren, reveló a poco del incidente que ambos se habrían suicidado.

González dijo en esa ocasión que había tomado la decisión de explicar lo sucedido tras las muchas especulaciones en redes sociales sobre el lamentable hecho.

Detalló que Albert y Yordanis habían averiguado los horarios en que pasaban los trenes y que en la mañana de la tragedia ellos salieron del trabajo sobre las 5:30 a.m .y alquilaron un coche que los llevó al lugar donde está la línea ferroviaria.

Según la declaración del cochero, le brindaron un trago de café y le dijeron: "Date un trago que no nos vas a ver más, nos vamos a tirar frente al tren".

Sin embargo, el cochero no les creyó y se fue. González añadió que luego los jóvenes se sentaron a esperar el tren en la yerba, a un costado de la vía. Argumenta que en la zona “se encontró el hueco que dejaron por pisar [la yerba], y algunas pertenencias”.

“Cuando estaban tendidos en la vía pasó un lechero y les dijo que salieran de ahí, que iba a pasar el tren, pero ellos ya estaban decididos", acotó.

“Estando el tren cerca uno de ellos levantó la cabeza, según el maquinista, vio que el tren se acercaba y se abrazaron para acabar con sus vidas”, añadió David González, que acompañó su relato de un emotivo video del entierro.