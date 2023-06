Dúo español Amistades Peligrosas se presenta en Cuba

El dúo español Amistades Peligrosas se presentará el próximo sábado en Cuba como parte del Festival Internacional Un Puente hacia La Habana.

Integrado por los cantantes Cristina del Valle y Alberto Comesaña, el dúo fue bastante popular en Cuba en los años 90 con temas como Me quedaré solo, Me haces tanto bien, Estoy por ti, Africanos en Madrid y otros.

El concierto será las 10:00 pm en el Club 500 José Antonio Echeverría, en El Vedado.

"Artistas de diferentes partes del mundo actuaremos en el Club 500 ante nueve mil personas! Esperamos emocionadxs disfrutar de todo el público cubano", dijo el grupo en su cuenta de Twitter.

Al aeropuerto de La Habana acudió a recibirlos el cantante cubano Jorge Luis Robaina Martínez, líder del grupo Karamba y uno de los organizadores del festival.

Programado para celebrarse del 23 al 25 de junio en la capital cubana, en la oncena edición del encuentro participarán artistas cubanos como Buena Fe, Ernesto Blanco, Maikel Blanco y su Salsa Mayor, Haila María Mompié, Issac Delgado y el propio Karamba, entre otros.

La semana pasada el mítico grupo español Mocedades realizó una breve visita a La Habana y anunció que planea grabar pronto un tema con un artista cubano.

José Miguel González, miembro de la agrupación, anunció que esa grabación "constituirá el regreso de Mocedades a Cuba" -donde actuaron hace más de 40 años- y marcará "el abrazo perfecto entre Mocedades y Cuba".

"El primer paso para el retorno a una Cuba que les inspira emoción, magia, inmensidad", añadió González, que dejó en suspenso quién será la figura cubana que completará el dueto.

Las visitas de Amistades Peligrosas y Mocedades contrasta con la actitud de otros artistas españoles el año pasado, quienes se negaron a asistir al Festival San Remo Music Awards en Cuba, organizado por Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, en protesta por la represión del régimen.

"Andy y Lucas no apoyan ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños presos, ni un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir, no vamos a ir", aseguró Lucas González, miembro del dúo Andy y Lucas, los primeros en cancelar su participación.

La segunda cancelación fue la de su compatriota Alex Ubago, quien dijo que decidió no actuar en Cuba cuando supo que había sido contratado por el régimen y no por un promotor, como él pensaba.

"Jamás apoyaré ninguna dictadura y siempre estaré a favor de la libertad", aseguró.