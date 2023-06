Detienen a esposo de Amelia Calzadilla en La Habana

La policía cubana detuvo al esposo de Amelia Calzadilla luego de que la joven, madre de tres hijos, pidiera la liberación de los presos políticos en la isla.

Calzadilla, quien se ha dado a conocer por sus valientes directas en Facebook donde analiza la realidad cubana, informó en su perfil que iba camino a la 4ta Unidad del Cerro, donde las autoridades habían detenido a su compañero, Tony Díaz.

"Mi esposo está detenido sin causa conocida porque nadie le explicó la razón. La última vez que hablamos le dijeron que había un problema con el carro de mis suegros y tenía que prestar testimonio. Evidentemente no lo pienso dejar solo y por ese motivo voy para allá", dijo.

Publicación en Facebook

Aseguró luego que su pareja es "un hombre tranquilo y no tiene causas ni multas pendientes de ningún tipo".

Esta detención arbitraria ocurre un día después de que Calzadilla realizara una directa en la que se lanzó a aguas profundas de temas relacionados con la libertad de los presos del 11J, el cambio político en la isla, y abogó por la unidad de los cubanos dentro del país para hacer posible una mejor nación.

Desde el Paseo del Prado en La Habana la mujer pidió no confundir más Gobierno y Partido con Patria, porque "la Patria somos cada uno de nosotros con nuestras diferencias, con nuestras capacidades y con nuestras dificultades también".

Apuntó, además, que en Cuba "no necesitamos un líder", porque "no nos hace falta. Lo que hace falta es llenarnos de indignación", subrayó en sus palabras.

Recordó asimismo que hace dos años muchas personas el 11 de julio salieron a las calles porque "ya habían perdido las esperanzas, porque ya no podían más con la frustración. Salieron porque entendieron que con este sistema no iban a resolver sus problemas, porque les perdieron la confianza"; y sin embargo "han pasado dos años y siguen lejos de sus familias. Ellos salieron para pedir por nosotros también. Lo único que nosotros podemos hacer por ellos, que parece poquito, pero es mucho si nos unimos todos, es pedir que le den la libertad, pedir que regresen con sus familias", subrayó Calzadilla, quien se considera solo una cubana más que se interesa por su nación.

Varios internautas coincidieron en que la detención del esposo de la joven forma parte de la vieja estrategia del régimen para silenciar a las voces que le son incómodas.

La activista Iliana Hernández, quien fue perseguida por meses y debió abandonar la isla ante el hostigamiento de la Seguridad del Estado, le dijo que "ya empieza el cerco, terminarán quitándole la chapa al coche y hasta que ustedes no se vayan del país o tumbemos la dictadura no tendrás una vida normal".

"Ellos ven por donde es mas frágil la soga y buscan la manera de presionarte para que te calles y no hables más, te has convertido en alguien incómoda para ellos, pero tienes muchos seguidores tanto en Cuba como en el extranjero y se te detienen eso los hace mostrar su verdadera cara al mundo y no les conviene. Todos estamos contigo y te apoyamos, LIBERTAD", afirmó otra seguidora de Calzadilla en Facebook.