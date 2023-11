Amelia Calzadilla disfruta con la familia de su nueva vida en España

Amelia Calzadilla, la madre que adquirió notoriedad por sus directas críticas del régimen cubano en redes, ha comenzado a disfrutar con su familia de su nueva vida en España.

Calzadilla compartió imágenes en Facebook donde se le ve sonriente en un parque con sus dos hijos y esposo.

“Por más momentos como este. Salud!!!”, escribió.

Facebook / Amelia Calzadilla

En los comentarios, muchos de sus seguidores la felicitan por este nuevo paso en su vida y le desean mucha suerte en lo que está por venir.

“Felicidades y bendiciones en este nuevo comienzo, verlos libres y con un mejor futuro es lo máximo, bendiciones, tienes cubanos en Oviedo para apoyarte en lo que se pueda”, escribió el usuario Yasser Guerra.

“¡¡¡Las caras!!! Esas sonrisas. Que felicidad. Bendiciones”, les deseó el humorista Andy Vázquez.

La joven llegó a España la pasada semana, y en la primera entrevista que concedió desde el extranjero, explicó que lo que la mantuvo al margen de mayores represalias por parte del régimen fue el apoyo popular que tenían sus directas, y de la prensa independiente que se hacía eco de estas.

Asimismo, afirmó que salió del país para darle estabilidad emocional y psicológica a sus niños y a su familia.

“El motivo es brindarle más estabilidad emocional y psicológica a los niños y a mi familia. He tenido mucha presión social motivada por el tema de las directas, presión judicial, pues me habían amenazado y en esa circunstancia entiendes que no puedes protegerte y que nadie te va a proteger”, dijo Calzadilla en declaraciones al realizador cubano Ian Padrón, que la entrevistó para su programa Derecho a Réplica.

“Yo no buscaba ser una opositora, ni una activista, ni quería reconocimientos; pero al final, aunque no les digas dictadores, destapas problemas que venimos arrastrando”, comentó desde Madrid.

Sobre esa primera directa que la puso en el centro de la opinión pública y de la represión del régimen cubano, contó que en su casa eran un verdadero equipo y toda esta influencia mediática incidió en la dinámica de la familia.