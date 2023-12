Amelia Calzadilla: “Que sea esta la última Navidad donde se celebre a la Revolución”

Amelia Calzadilla compartió en redes sociales una reflexión sobre los sentimientos que le vienen en estas fiestas navideñas y las esperanzas que tiene de estas celebraciones en una próxima Cuba democrática.

“Me gustaría mucho felicitar en el día de hoy a cada amigo y seguidor de esta página, desearle toda gama de buenos augurios pero lamentablemente como ciudadana cubana (aunque oficialmente desterrada) y como hija de una patria que vive sus peores tiempos no me siento de humor para temas entrañables y agradables”, dijo la madre cubana que adquirió notoriedad en redes luego de que a mediados del pasado año arremetiera con crudeza contra la cúpula dirigente cubana.

Captura de Facebook/Amelia Calzadilla

“Más bien siento mucho repudio de que mientras otros seres en otros lares están al lado de sus familiares disfrutando toda gama de ‘privilegios’, mi pueblo sufra la constante separación de familias, la más absoluta miseria, el hambre, la falta de aspiraciones y sueños, la cárcel para sus hijos más honestos y el asedio sobre otros igualmente valiosos (sólo por decir lo que piensan y estar en lo cierto)”, agregó en una publicación que ha sido apoyada por cientos de personas a través de las interacciones de Facebook.

Sobre la separación que está viviendo Amelia de parte de su familia, al haberse trasladado a España junto a sus hijos y esposo, la cubana también expresó su sentir.

“Siento mucho no estar al lado de quienes tanto quiero como mi madre, y que personas como Ailex Marcano Fabelo tenga a su hijo tan cerca y tan lejos a la vez, y sienta tanta angustia por saberlo en peligro”, comentó.

A principios de noviembre Amelia confirmó que marchaba a vivir a España, gracias a que su marido es ciudadano cubano-español. Aunque el influencer Alex Otaola dijo que la cubana había obtenido, además, una beca del gobierno de ese país.

La Seguridad del Estado había presionado a Amelia en numerosas ocasiones para que no diera sus criterios sobre la realidad cubana en las redes sociales, donde esta mujer tiene miles de seguidores y conecta muy bien con su público, usando un lenguaje directo, claro y sin ambigüedades.

Acerca de este tema, Amelia también tuvo palabras en su reciente publicación.

“En un recuento de este año, agradezco la oportunidad que tiene mi familia de salir de esa enorme prisión colectiva que es la ‘bella Cuba’, reconozco que me queda mucho por aprender pero de momento me da gusto decir que he aprendido que ese gobierno tiránico y dictatorial que rige en Cuba tiene que ser sustituido por un estado democrático y justo donde se haga culto a la dignidad plena del hombre”, rememoró.

Mientras no dejaba pasar por alto las aspiraciones que tiene, entre las que sobresale el deseo de que “sea esta la última navidad donde como parte de la política estatal se celebre la Revolución y se comience a celebrar un feliz fin de año y un próspero año nuevo. En nuestras manos está conseguirlo”.

Recientemente, Amelia compartió con sus seguidores unas bonitas fotos de familia, donde se ve cómo está disfrutando sus primeras navidades fuera de Cuba.

"La primera de, espero, muchas navidades felices. En las fotos sólo falta Ale porque Santa lo durmió antes", dijo la madre cubana en su perfil de Facebook.