Cubanoamericana cantará himno de Estados Unidos en celebración del 4 de Julio en Miami

La cubanoamericana Génesis Díaz cantatará el Himno de Estados Unidos en el Bayfront Park de Miami en la celebración del 4 de Julio de 2023.

Esta será la segunda vez consecutiva que la cubanoamericana es elegida para el espectáculo que tendrá lugar en el parque donde cada año se congregan miles de ciudadanos del Condado Miami-Dade, según un comunicado de prensa enviado a la redacción de CiberCuba.

"Para mí como cantante es un logro muy grande dentro de mi carrera poder cantar en un escenario tan grande como el Bayfront Park justo en el momento del lanzamiento de los fuegos artificiales. Además, en este emblemático lugar han cantado en ocasiones especiales como la despedida del año colegas por los que siento admiración como: Willy Chirino, Gente de Zona, Yotuel entre muchos otros", expresó Génesis.

Génesis Díaz, la talentosa joven hija de músicos, compartió su felicidad por esa nueva oportunidad de interpretar el himno estadounidense en la celebración de la independencia.

“Siento un orgullo muy grande al tener el honor de interpretar el Himno de los Estados Unidos en el día de su independencia. Momento similar a este ya lo viví el año pasado donde también tuve esta gran oportunidad”, aseguró.

El show, por iniciativa del comisionado Joe Carollo, iniciará a las 4:00 pm. y tendrá entre sus principales atracciones un espectáculo cultural con la joven, de 25 años y otras estrellas como la actriz Gabriela Vergara.

Cortesía de Maykel Pérez

En el Bayfront Park, la intérprete ha cantado en aperturas de juegos de béisbol de los Miami Marlins y ahora, ante la nueva encomienda, ensaya todos los días para el gran momento.

"La letra del Himno es algo que conozco desde pequeña pues nací en Estados Unidos. A pesar de eso me gusta practicar casi a diario para evitar cometer algún error. No les voy a negar que me da mucho nervio pensar en la hora en que tenga a miles de persona escuchando una música con un significado tan especial en una fecha tan especial como el 4 de Julio", aseguró.

La joven, que está actualmente grabando nuevos videos musicales, ha participado en el concurso de talentos La Voz US, donde resultó finalista en su primera edición.

Previamente, con tan solo 18 años, llevó a los jueces a voltearse en las audiciones a ciegas de la temporada 14 de The Voice con su conmovedora interpretación de Praying, de la cantante de pop Kesha.

Genesis nació en Miami pero sus padres son cubanos. La joven se unió al coro de su escuela secundaria y varias veces cantaron en restaurantes y eventos de caridad.