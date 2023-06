Yailin estrena videoclip de "Narcisista" con actor parecido a Anuel AA y referencias a su historia

A tan solo dos semanas de haber estrenado "Narcisista", plagada de dardos e indirectas a su ex Anuel AA, Yailin La Más Viral sorprendió hace unas horas con el lanzamiento en Youtube del videoclip oficial.

En el clip, donde la dominicana aparece elevada sobre el suelo con un impresionante vestido rojo que se fusiona con el piso, no faltan las alusiones a su historia de amor con Anuel AA, padre de su hija Cattleya.

Yailin La Más Viral en videoclip de "Narcisista"

La primera, que no ha tardado en comentarse, es el parecido entre el actor que protagoniza el vídeo y el boricua: similar perfil, corte de pelo y barba.

Los regalos con globos y peluches pueden ser también un guiño a los obsequios que le hizo a ella cuando estaban juntos, como cuando se sometió a la cirugía estética o al celebrar su primer San Valentín juntos.

Imposible no reparar en el momento del clip en que la protagonista, embarazada, acaricia su vientre mientras ve en su teléfono un directo de su pareja diciendo que no están juntos pero es que es la madre de su hija. Lo anterior parece una clara alusión a cuando Anuel confirmó, dos semanas antes de que naciera la niña, que ya no estaba con la dominicana.

"Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Es triste que está embarazada y podríamos estar juntos formando una familia bajo el mismo techo, pero por cosas no estamos juntos" dijo también en su momento también a través de una transmisión en redes.

Si el vídeo en formato audio ya rebasa los 4.9 millones en Youtube, el videoclip oficial lanzado este sábado está a nada de llegar a los dos millones.

Otro de los temas en los que se ha enrolado Yailin recientemente, su colaboración con Tekashi 6ix9ine titulada "Pa ti", ya tiene más de 25 millones de visualizaciones en Youtube y no tiene ni 10 días de estrenado.

"Dueño", de 6ix9ine y Lenier Mesa, con Yailin como modelo, supera los tres millones y medio de visualizaciones a poco más de un día en la plataforma.

"Vas a ser la más grande en este mundo con Dios adelante y si dios lo permite", reaccionó 6ix9ine al anuncio de Yailin de estreno del videoclip de "Narcisista".