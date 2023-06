Cubano deportado “por una tontería” había robado a damnificados de huracán Ian en Florida

El cubano que afirmó haber sido deportado por “una simple tontería” tras haber sido liberado con el formulario I220-A en realidad había robado en un negocio de damnificados por el huracán Ian en Florida

“Hoy he sido deportado de EE. UU., después de estar dos años, tranquilamente, conviviendo allá, me habían dado el I220-A. He entrado dos veces. Y ahora, por una simple tontería me han traído para acá, me han deportado”, declaró hace unos días Ernesto Pedroso Martínez, de 34 años, al periodista de Univisión Javier Díaz.

“Estados Unidos no sé porque me ha dado la espalda, después de haberme sacrificado, de haber venido por frontera”, agregó.

Luego del revuelo y la preocupación causada por estas declaraciones, Díaz confirmó que la causa de la deportación de Pedroso Martínez había sido un robo.

En noviembre pasado, Cibercuba había informado que este cubano, junto a otro, había sido arrestado en Fort Myers, al sur de la Florida, por robar propiedades afectadas por el paso del huracán Ian en ese territorio.

Ernesto Pedroso Martínez, de 34 años, y Noel Morales, de 54, enfrentaban cargos por gran hurto, con un agravante por haber ocurrido durante un estado de emergencia, declaró en ese entonces el Sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno.

Según el relato de los hechos, ofrecidos por el Sheriff, los sospechosos se dirigieron a Fort Myers desde Homestead alegando que iban a ayudar en las labores de limpieza tras el paso del huracán.

Sin embargo, Pedroso Martínez y Morales fueron vistos robando artículos frente a un negocio local y cargándolos en un remolque.

Pedroso Martínez fue repatriado el pasado viernes como parte de un grupo de 36 cubanos, en el tercer vuelo de deportación que realizan las autoridades del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a La Habana en apenas dos meses.

Un funcionario de ICE confirmó el vuelo a CiberCuba y dijo que el gobierno de Estados Unidos continúa con la aplicación estricta de las leyes de inmigración, con la determinación de expulsar a todas las personas que no cuenten con base legal para permanecer en el país.

El viernes también se conoció que cientos de inmigrantes cubanos con orden final de deportación podrían cambiar su suerte tras un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que restituyó la política de la administración de Joe Biden sobre la expulsión de indocumentados.

La Corte Suprema avaló la estrategia implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2021 sobre las prioridades de aplicar la ley de inmigración y deportar a personas que constituyan amenazas a la seguridad pública.