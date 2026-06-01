ICE difunde el extenso historial criminal de un cubano detenido en Nueva Jersey

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicó este lunes en su cuenta oficial en X el perfil criminal de Eduardo Pérez, un ciudadano cubano detenido en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, con un historial que incluye desde violencia doméstica hasta crueldad hacia un menor.

Según la publicación, el expediente de Pérez acumula dos cargos de violencia doméstica, crueldad hacia un menor —específicamente, embarazar a una menor de 16 años siendo mayor de 21—, posesión de cocaína, posesión de marihuana, posesión de equipo para drogas, resistencia a un oficial, conducción bajo los efectos del alcohol y cinco violaciones de libertad condicional.

El cargo más grave, embarazar a una menor de 16 años siendo mayor de 21, constituye un delito de abuso sexual infantil bajo las leyes de la mayoría de los estados del país.

La publicación incluye una fotografía de fichaje institucional que muestra a un hombre de mediana edad, aparentemente en sus 50 años, con cabello oscuro con canas y barba gris, vestido con una camiseta gris con ribete naranja.

Delaney Hall, ubicado en Newark, es operado por The GEO Group bajo un contrato con ICE valorado en 1,000 millones de dólares a 15 años, con capacidad para 1,000 detenidos. El centro fue reactivado en febrero de 2025 y se ha convertido en uno de los más polémicos del noreste del país.

El caso de Pérez no es el primero de este tipo en Nueva Jersey. En marzo de 2026, ICE arrestó al cubano Álvaro Tuero al salir de la prisión estatal de Bridgeton, con antecedentes por agresión sexual a un menor de 13 años y múltiples violaciones de libertad condicional.

En abril de 2026, la agencia también detuvo en Newark al cubano Michel Proenza Martínez con orden final de deportación, tras salir de una prisión federal en Nueva Jersey.

Esta práctica de publicar historiales criminales en redes sociales forma parte de la estrategia comunicacional de ICE durante la administración Trump para respaldar o explicar públicamente sus operaciones de cumplimiento migratorio.

En ese contexto, las detenciones de cubanos se han disparado. ICE aumentó sus arrestos de migrantes cubanos un 463% entre finales de 2024 y finales de 2025.

A nivel de deportaciones, Estados Unidos ha repatriado 612 cubanos a la isla en 18 operaciones durante los primeros cinco meses de 2026, y desde enero de 2025 el total de cubanos deportados desde territorio estadounidense hacia Cuba y terceros países asciende a aproximadamente 4,883 personas.