Recuperan restos del submarino Titan tras implosión en el Atlántico

El buque Horizon Arctic entró este miércoles en el puerto canadiense de St. John's con varias piezas del sumergible Titan encontradas en el lecho marino a 450 metros del Titanic.

Los restos –de fibra de carbono y titanio– fueron entregados a las autoridades encargadas de investigar el accidente en el que murieron el domingo 18 de junio cinco personas, mientras descendían a los pecios del crucero más famoso del mundo.

El Horizon Arctic zarpó de St. John's el 20 de junio y llegó al lugar de la búsqueda al día siguiente. Llevaba consigo el ROV Odysseus, un robot teledirigido que se envió desde Nueva York poco después de que se informara de la desaparición del sumergible y que fue decisivo en el resultado de la búsqueda.

“Ha sido una larga misión para los hombres y mujeres a bordo del Horizon Arctic”, dijeron los miembros de la tripulación.

El ROV puso fin a la misión de rescate el jueves, cuando en la mañana detectó restos del sumergible en el fondo del océano a unos 450 metros de la proa del Titanic.

Las juntas de seguridad del transporte de Estados Unidos y Canadá, así como la Guardia Costera estadounidense y la Policía canadiense están investigando el incidente.

“Nuestro equipo ha completado con éxito las operaciones en altamar, pero sigue en misión y estará en proceso de desmovilización del Horizon Arctic esta mañana”, dijo un portavoz de Pelagic Research, la empresa propietaria del robot de aguas profundas.

Señaló que los miembros del equipo “han estado trabajando sin descanso durante 10 días, a través de los desafíos físicos y mentales de esta operación, y están ansiosos por terminar la misión y regresar con sus seres queridos”.

El Horizon Arctic es propiedad de la misma empresa que el Polar Prince, el buque que el 18 de junio remolcó el sumergible mar adentro y planeó sobre él mientras se sumergía hacia el Titanic.

Tom Maddox, fundador y director ejecutivo de Underwater Forensic Investigations, dijo a CBC News a principios de esta semana que los expertos de Estados Unidos, Canadá, Francia e Inglaterra involucrados en la investigación del accidente podrían intentar recomponer la nave para saber el momento preciso en el que implosionó y poder determinar donde se encontrarían los cuerpos de las víctimas.

"Al igual que en un accidente aéreo, es posible que intenten volver a montar el submarino para unir las piezas como en un puzzle y determinar dónde estuvo el punto de fallo", explicó.

"En el caso de una implosión masiva no va a ser una tarea fácil porque gran parte de la nave se habría desintegrado”, detalló.

Asimismo el exinvestigador canadiense de la TSB Marc-André Poisson dijo que los equipos estadounidenses probablemente dirigirán el proceso junto a sus colegas canadienses, en lugar de realizar investigaciones separadas.

Consideró que los restos expuestos el miércoles desempeñarán un papel importante, pero subrayó que no van a contar toda la historia.

"El Titán es sólo un componente del fallo. (...) Podría haber múltiples factores humanos implicados que ayudaron a crear las causas, las condiciones y los factores que contribuyeron al accidente", subrayó Poisson.

Agregó que en estos casos los investigadores construyen una secuencia de acontecimientos a partir de los hechos, crearán hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido y luego las pondrán a prueba en el laboratorio.

Todo forma parte de un esfuerzo por "construir una comprensión completa de cómo falló el sistema", aseguró.

Aunque la guardia Costera estadounidense dijo que sería difícil recuperar los cuerpos, el Dr. Ken LeDez, especialista en Medicina hiperbárica en St. John's, afirmó que esto podría ser posible.

“Creo que sería imprudente descartar la posibilidad de que puedan recuperar cuerpos reconocibles. Creo que es posible. Todo depende del segundo exacto [en que implosionó el Titán], de cómo sucedieron las cosas”, aseguró el médico de aguas profundas.

Se cree que las cinco personas a bordo murieron a causa de una implosión repentina ocasionada por "la pérdida catastrófica de la cámara de presión".

Entre las víctimas se encuentra Stockton Rush, consejero delegado de OceanGate Expeditions, cuya empresa construyó el Titán con un diseño experimental a base de fibra de carbono y titanio.

Rush reconoció en varias entrevistas que los materiales no eran los que se usaban habitualmente para construir los sumergibles de aguas profundas.

"Me gustaría ser recordado como un innovador. He roto algunas reglas para hacer esto. Creo que las he roto con lógica y buena ingeniería detrás. La fibra de carbono y el titanio, hay una regla por la que no se hace eso. Bueno, yo lo hice", había dicho en 2021.

Rush era el piloto de la nave en el viaje y murió junto a los pasajeros Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, el empresario Hamish Harding, y el investigador del Titanic Paul-Henri Nargeolet.