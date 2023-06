Cuba elimina requisito de repatriación a deportistas residentes en el extranjero

El régimen cubano eliminó el requisito de repatriación para que los deportistas cubanos residentes en el exterior intervengan en eventos organizados en la isla.

"Concretados los pasos necesarios, informamos que la repatriación deja de ser una exigencia para que cubanos residentes en el exterior intervengan en los eventos nacionales organizados por #InderCuba", señaló en Twitter el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

Aunque la decisión impactará varios deportes y disciplinas el deporte más beneficiado con la medida podría ser el béisbol, desangrado por las constantes fugas de peloteros que huyen de la precariedad del país.

El portal oficialista especializado en deportes Jit dijo que "la medida forma parte de los esfuerzos por aprovechar todo el talento formado por el deporte revolucionario, tanto para dar brillo a las lides domésticas como a los elencos" cubanos en eventos internacionales.

"En lo adelante corresponderá a las diferentes comisiones nacionales actualizar los reglamentos de sus competiciones, con el fin de que esta decisión surta efecto de inmediato", destaca la nota.

Hasta ahora los deportistas que querían participar en campeonatos nacionales tenían que repatriarse, un trámite que conlleva gastos.

Desde hace un tiempo, Cuba está permitiendo que los peloteros repatriados regresen a los equipos provinciales, siempre que no hayan mantenido una postura contra el gobierno durante su tiempo fuera de Cuba y cuyo proceso de repatriación esté culminado.

En 2019 se había anunciado la posibilidad de la inclusión del exligamayorista Leslie Anderson dentro del equipo de Camagüey para la 59 Serie Nacional de Béisbol, sin embargo, el pelotero no pudo incorporarse porque no había finalizado su proceso de repatriación y reinserción en el sistema competitivo cubano.

En 2020 el director nacional de Béisbol de Cuba, Ernesto Reinoso Piñera, dijo a la prensa oficialista que los peloteros repatriados podrían jugar en la 60 Serie Nacional siempre y cuando no hayan desertado de sus delegaciones o hablado mal del gobierno de la isla.

Reinoso señaló que todo el que cumplía estas condiciones y ya estuviese legalmente repatriado en el país, podría incorporarse al evento deportivo por su provincia de residencia en la etapa clasificatoria.

"Esos atletas que no abandonaron una delegación oficial, que no han hablado mal de Cuba, serán elegibles por sus provincias. Todo el que haga trámites y esté legal antes del juego 60 no hay problemas. Nadie nos juega los play off, sino participa en la etapa clasificatoria", expresó.