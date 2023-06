Pareja de jóvenes fallecidos durante incendio en La Habana estudiaban ingeniería en CUJAE

Una pareja de jóvenes fallecidos en el incendio ocurrido la madrugada de este miércoles en Centro Habana, donde toda una familia perdió la vida, eran estudiantes de ingeniería en la Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (CUJAE).

El plantel universitario expresó en un sentido mensaje, que Claudia María Barata Herrera y Leony López León eran estudiantes de su centro, en las carreras de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Informática, respectivamente.

Captura de Facebook / Universidad Tecnológica de La Habana

José Antonio Echeverría

"Conocimos la triste noticia del fallecimiento de los estudiantes Claudia María Barata Herrera, de primer año de Ingeniería Biomédica, y de Leony López León, de segundo año de Ingeniería Informática, a causa de un accidente ocurrido en la madrugada del día de ayer en Centro Habana", refirió el post.

Captura de Facebook / Leony López

Claudia María y Leony, según las redes sociales de ambos, llevaban una relación de más de tres años y en sus publicaciones constantemente se profesaban amor públicamente.

"Gracias por estos tres años a mi lado, no me quedan palabras ni hechos para demostrarte cuan feliz he sido a tu lado mi sonrisa en cada una de estas fotos lo demuestra, eres la persona con la que quiero pasar no solo 3 años, sino la vida entera ya que me das fuerzas, amor, cariño, respeto, todo lo que necesito para ser feliz", reza uno de los posts.

Captura de Facebook / Leony López

Mensajes amorosos por aniversarios de novios, cumpleaños y demás sobreviven a la joven pareja que se sumaron a las víctimas mortales del fuego que consumió su vivienda la madrugada de este miércoles.

En horas de la mañana de este jueves, amigos y familiares dieron su último adiós a la familia en la necrópolis de Colón.

En un conmovedor acto de homenaje, sus vecinos colocaron flores en la casa donde fallecieron y que se ubicaba precisamente al lado de la escuela de los dos niños que también constan entre las víctimas mortales de incendio.