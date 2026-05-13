Incendio en una casa y un poste eléctrico por «el quita y pon» de corriente en La Habana

Un poste eléctrico y el sistema eléctrico de una casa ardieron simultáneamente en La Habana como consecuencia directa del «quita y pon» de corriente, según documenta un video publicado en Facebook por el usuario Yoel Cruz el pasado lunes.

En las imágenes, grabadas de noche, se observa el poste en llamas frente a una vivienda cuya instalación eléctrica también comenzó a arder. Según el autor, el poste llevaba al menos 15 minutos ardiendo cuando salió a grabar, alertado por la gritería de los vecinos.

Lo que agrava el cuadro es la ausencia total de respuesta institucional. Los vecinos llamaron a los bomberos, pero estos respondieron que la emergencia era responsabilidad de la empresa eléctrica. La empresa tampoco acudió. Un vecino intentó intervenir con un extintor doméstico, aunque Cruz le advirtió que se trataba de un incendio eléctrico de alto voltaje.

«Yo quiero que alguien me explique si la empresa eléctrica tiene recursos para apagar un incendio, porque que yo sepa, los incendios los apagan los bomberos, pero dicen los bomberos que es la empresa eléctrica», reclamó Cruz ante la cámara.

El autor del video interpeló directamente al régimen cubano con una pregunta que resume la desesperación de miles de familias: «¿Quién paga eso? ¿Eh, cubano? ¿Quién se lo paga a esa familia ahora?».

Cruz también señaló la paradoja que viven los cubanos: «Para esto no hay recursos. Ahora, grita algo de política para que tú vas un momento y me aparecen diez carros, cuatro camiones cargaditos».

El incidente es consecuencia directa de los subiones de voltaje que generan los apagones prolongados en Cuba. Cuando el suministro se restablece de forma abrupta y sin control, las instalaciones eléctricas domésticas y los postes —muchos con décadas de uso sin mantenimiento— no soportan los picos de voltaje.

«Esta es la locura que da los quitipón y que cuando viene la corriente y viene con el voltaje como le da la gana eso, sin control. Locura total», describió Cruz.

El contexto energético en que ocurre este incendio es devastador. El 12 de mayo, la Unión Eléctrica reportó una capacidad de generación de apenas 1,290 MW frente a una demanda de 3,250 MW, con un déficit de 1,960 MW que dejó sin electricidad al 61% de Cuba durante el horario pico. En La Habana, los apagones alcanzaron 18 horas consecutivas el 11 de mayo, y en otras provincias superaron las 20 horas.

No es el primer incidente de este tipo. El 9 de mayo, una moto eléctrica Grillo se incendió en La Habana mientras se cargaba tras un apagón, destruyendo media moto y el cargador. En marzo, un transformador explotó junto a una vivienda, aunque en esa ocasión no hubo incendio ni heridos.

Aunque existe formalmente un procedimiento de reclamación por daños a la propiedad ante la Empresa Eléctrica, en la práctica los afectados raramente obtienen compensación.

Cruz cerró su video con una advertencia y una condena: «Miren qué lindo las consecuencias de los subiones de voltaje por los apagones prolongados. Cuando se queme el poste y se caigan los cables». Y dirigiéndose al fundador de la dictadura, sentenció: «Gracias por todo, Fidel. Esta es tu obra».