Niño cubano de 10 años conmociona a periodista: "¿Puede regalarme cinco pesos para comer algo?"

Un niño cubano conmocionó al periodista y profesor José Luis Tan Estrada al pedirle dinero en la calle para comprar algo de comer.

Según relató el reportero en su muro de Facebook, el pequeño se llama Adrián y tiene apenas 10 años.

José Luis estaba un día de esta semana, sobre las 3:00 pm, comprándole un refresco a su hermano, cuando de repente sintió que alguien le decía: "Señor, ¿puede regalarme cinco pesos para comer algo?".

"Era Adrián, quien no había almorzado aún", precisó.

Captura de Facebook / José Luis Tan Estrada

El periodista le compró una merienda al niño y aprovechó para preguntarle por su vida.

"Sus ojos, con tal inocencia no mentían. Vive con su mamá y ocho hermanos. El papá está preso. La situación económica en casa es muy precaria, no me lo dijo, pude notarlo", detalló.

El joven comunicador asegura que estuvo dos días dudando si publicaba la historia o no, hasta que finalmente se decidió.

"Adrián tiene la misma edad de mi hermano. Adrián puede ser mi hermano. ¿ Cuántas niños cómo Adrián habrán en estos lares?", cuestionó.

Por último, pidió ayuda material para el niño, que él se la hará llegar a su casa en Camagüey.

"Lo mismo un peso cubano que un dólar, un short de uso o un jabón de la bodega. No duden en escribirme al privado", demandó.