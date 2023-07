Maykel Osorbo envía carta a Luis Manuel Otero Alcántara: “Te considero el último hombre de pie”

El rapero y preso político cubano, Maykel Osorbo, envió una carta a su amigo y compañero del Movimiento San Isidro (MSI), el artista plástico y también preso político Luis Manuel Otero Alcántara, en la que celebró su liderazgo dentro del movimiento y su entereza en la prisión.

“Te considero el último hombre de pie”, le dijo Osorbo a Otero Alcántara en una carta escrita desde la cárcel y difundida a través de las redes sociales de la curadora e historiadora del arte Anamely Ramos, integrante del MSI y acuartelada en su sede de Damas 955 durante la huelga colectiva de hambre de 2020.

Captura de pantalla Facebook / Anamely Ramos

Según Ramos, el rapero está decidido a seguir mandando cartas desde prisión, incluso a riesgo de sufrir represalias. “No se conforma con el intento de silenciar su voz”, afirmó la activista, que compartió el manuscrito del rapero.

“Querido hermano (…) es importante que sepas que si en algún momento no pensé o pude haber dudado del tremendo líder que eres, te pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón”, le dijo el ganador de dos premios Grammy por “Patria y Vida” al artista considerado por la revista Times como una de las 100 personalidades más influyentes del mundo en 2021.

En su misiva, Osorbo recordó el juicio celebrado contra ellos por los tribunales del régimen con el propósito de encarcelarlos y acallar sus mensajes.

Manuscrito de la carta. Facebook / Anamely Ramos

Protagonistas de eventos que tuvieron un grandísimo impacto entre cubanos y medios de prensa internacionales, ambos fueron procesados juntos y sentenciados a cinco (Luis Manuel) y nueve años (Maykel) de privación de libertad.

“Te vi tan inmenso en tu actitud corporal... que ocasionaste en mí que me sintiera el mejor de los armeros, defendiendo algo tan inmenso como nuestro movimiento”, le recordó Osorbo.

Ambos artistas, por cuya liberación se han unido en campaña activistas cubanos, organismos internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales de medio mundo, fueron arrestados el 18 de mayo de 2021 (Maykel) y el 11 de julio de ese año (Luis Manuel), detenido cuando salió de su casa para participar en las históricas y masivas protestas del 11J en La Habana.

Ambos han denunciado el acoso, las amenazas y las malas condiciones de vida que sufren en prisión. Además de las torturas psicológicas infligidas por la Seguridad del Estado, ambos artistas sufren de enfermedades y malestares ocasionados por la mala alimentación, las pésimas condiciones de salubridad en las cárceles, la deficiente atención médica y las secuelas de sus anteriores huelgas de hambre.

“Fui tan impertinente al creer que no estarías a la altura de tu responsabilidad, que al verte refulgir con tu característica sonrisa, la limpieza de tu alma me caló tan hondo, pero tan hondo, que hoy sin dudas me enorgullece decirle al mundo, a mis hermanos y hermanas, que yo Maykel Osorbo te considero: El último hombre de Pie. Patria y Vida cabrón. Dios te bendiga”, concluyó el rapero en su misiva a Otero Alcántara.

La frase, con antecedentes en la cultura popular, expresa la convicción de Osorbo -un artista que ha sido encarcelado por sus ideas en varias ocasiones y que tiene una rocosa formación frente a la violencia y represión del régimen cubano- acerca de la valentía, la integridad y el heroísmo que protagoniza su compañero del MSI, un artista que desafió el poder totalitario de la dictadura a través de su obra, su pensamiento y su activismo comunitario; y que ahora enfrenta su injusta sentencia sin fisuras, a pesar de su delicado estado de salud física y mental.