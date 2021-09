Revista Time incluye al cubano Luis Manuel Otero entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2021

Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Facebook / Luis Manuel Otero Alcántara

El artista y activista cubano Manuel Otero Alcántara fue incluido en la prestigiosa lista de las 100 Personas más influyentes de 2021 que realiza cada año la revista norteamericana Time.

"El arte de Luis Manuel Otero Alcántara, su lucha incansable por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia", reseña para Time el también artista y activista chino, Ai Weiwei, a cargo de la presentación del cubano.

"Otero Alcántara es un símbolo y un líder del Movimiento San Isidro, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades cuando las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano. Aunque desde entonces ha sido encarcelado, su vida, su comportamiento y su expresión en conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo", agrega.

"El arte necesita valor, lo que él ha demostrado repetidamente. Su estética necesita una sólida base filosófica y un fuerte sentido de la ética; esto también lo ha demostrado. Es a través de estas luchas por la libertad de expresión como el arte trasciende la condición de banalidad y mediocridad", concluye.

Otero Alcántara es el único latinoamericano incluido entre los “iconos” más influyentes de 2021. El activista comparte la categoría con figuras como el Príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex; el opositor ruso Alexei Navalny; las cantantes Britney Spears y Dolly Parton; o los deportistas Naomi Osaka y Shohei Ohtani, entre otros.

El artista se encuentra en prisión desde la protestas antigubernamentales desatadas en Cuba el 11 de julio. Tras más de dos meses de encierro, este lunes la activista Claudia Genlui Hidalgo advirtió que la vida del activista podría estar “en peligro”.

Genlui Hidalgo expresó su preocupación después de no recibir una llamada telefónica que ambos habían pactado previamente. “Si el lunes no te llamo, es que me fui loma abajo”, le había dicho el artista en una conversación del 9 de septiembre.

“Todos sabemos lo que significa para Luis la frase 'me voy loma abajo'. Hemos sido testigos de su repercusión en varias ocasiones, sin dudas las más difíciles de asumir, fueron en noviembre del 2020 durante el acuartelamiento en San Isidro y en abril-mayo del presente año, cuando realizó huelgas de hambre y sed, el sacrificio de su cuerpo como grito de denuncia ante las arbitrariedades y violaciones a las que ha sido sometido”, dijo Genlui en redes sociales.

Según la activista, un familiar de un detenido allegado a Luis Manuel le dijo que el líder del MSI tenía COVID-19 y que se encontraba estable, pero que no le dan teléfono por encontrarse aislado por la enfermedad.

Otero Alcántara fue enviado recientemente a la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Luego de las protestas se conoció que estaba siendo acusado por las autoridades cubanas de atentado, resistencia y desacato.

La lista de Time comenzó a publicarse en el 2004 y divide a cien personas destacadas a nivel global en cinco categorías: “Pioneros”, “Titanes”, “Artistas”, “Líderes” e “Iconos”. Anualmente integran el grupo destacados políticos, deportistas, actores, empresarios y líderes religiosos, entre otras figuras de la vida pública.

Entre los elegidos este año hay 10 líderes climáticos, docenas de activistas, líderes políticos y 54 mujeres. La más joven fue la gimnasta Sunisa Lee, de 18 años, mientras que la persona de mayor edad en la edición de este año es el presidente estadounidense, Joe Biden, de 78 años.