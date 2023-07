William Levy dedica conmovedor mensaje a su hija Kailey y anuncia posible proyecto juntos

El actor cubano William Levy se deshizo en amor y halagos hacia su hija Kailey en un mensaje que le dedicó en redes sociales, donde, además de confesarle sus sentimientos filiales, anunció que próximamente emprenderán un proyecto juntos.

La adolescente lo visitó hace unos días en el set donde al parecer se está rodando Vuelve a mí, la nueva novela de Telemundo, que el actor protagoniza junto a la actriz mexicana Samadhi Zendejas.

Al pie de la foto en la que aparecen padre e hija abrazados y muy sonrientes, Levy le regaló unas conmovedoras palabras a su amada “princesa”.

“Y mientras yo teniendo visita VIP en los studios. ‘La Princesa de Papi’, mi niña hermosa, que lindo siempre que compartimos tiempo juntos. Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas”, comenzó diciéndole el actor en el emotivo post que subió a su perfil de Instagram.

Luego en inglés, le aseguró a su adorada Kailey: “Tu apoyo y afecto inquebrantables se han convertido en la luz que me guía”.

“Aunque los demás no me entiendan ni me aprecien del todo, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valía y mi potencial, incluso cuando otros no lo ven”, confesó el actor cubano, que en anteriores ocasiones se ha referido a la importancia que tienen para él la familia, y en especial sus hijos.

“Gracias siempre por tu admiración mi niña hermosa. Te adoro. Aaammmooooo”, escribió, y finalizó su mensaje con un adelanto que sorprendió a sus fans: “Próximamente proyecto juntos…”, aunque al parecer podría ser una broma, o no. Lo cierto es que no dio señas de qué se trata ni cuándo se produciría esa colaboración entre ambos.

La jovencita respondió también con mucho cariño: “¡Te amo, papi! ¡¡Me encanta ir al set y estar contigo!!”, y a seguidas, confirmó ese posible trabajo juntos: ¡No puedo esperar!, cerrando sus palabras con un emoji de manos formando un corazón.

Fans y allegados a Levy acogieron con beneplácito las buenas nuevas y aguardan ya ansiosos por ver a ambos actuando juntos, si es que de eso se trata el proyecto que al parecer viene en camino.

“Ya los queremos ver en rodaje a ti y tu padre. Tienes al mejor mentor y guía Kailyta”; “Esperando con ansias este doble talento, juntos van a ser increíbles, el primero de muchos éxitos junto a tu papi, muchas vibras positivas para este éxito que viene pronto y sin duda será una mega actuación juntos”; “No podemos esperar a verte maravillosa pequeña artista, sé que nos emocionarás... Aprenderás mucho junto a tu padre...”, fueron algunos de los comentarios positivos.

Aunque algunos, con no buenas intenciones, aprovecharon el post para echar más leña a los rumores que desde hace días relacionan sentimentalmente al actor con su coprotagonista en el esperado teledrama Vuelve a mí, Samadhi Zendejas.

En entrevista para Telemundo, en mayo pasado, el artista cubano aseguró que la telenovela, presenta en un inicio con el título Hasta encontrarte, va a gustar mucho al público y será un rotundo éxito, sobre todo por la historia que cuenta, la calidad del elenco y del equipo de producción.

“Me fascinó la historia, creo que el público va a quererla muchísimo. Es una historia que se basa en cosas muy familiares. Creo que eso es lo que más me encanta hacer, algo que les llegue a las familias”, expresó.

Su hija Kailey cumplió 13 años en marzo pasado, cuando fue congratulada por él, su mamá, la actriz Elizabeth Gutiérrez, y su hermano mayor, Christopher.

¿Será que la adolescente ya está decidida a seguir los pasos de sus famosos padres?