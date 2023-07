Sale a la luz video de voraz incendio en casa de Centro Habana en el que fallecieron siete personas

Circula en redes sociales un video que muestra el voraz incendio que en el que murieron siete personas, dos de ellos niños, en la madrugada del 28 de junio, tras quedar atrapados por las llamas derivada de la explosión de dos motorinas.

En las imágenes, de poco menos de un minuto de duración, se escucha el diálogo entre varios vecinos sorprendidos ante la magnitud del fuego.

“¿Rogelio, alguien de la familia ha salido?”, se escucha preguntar a quien filma las imágenes, a lo que el aludido responde con un "no”, al tiempo que manifiesta que la única posibilidad de que se salven es que se metan en el patio. No obstante, ambos concluyen que en ese caso el humo los puede asfixiar.

“¿Qué bolá con los bomberos?”, pregunta acto seguido quien graba; a lo que una mujer contesta: “Ya los llamé y no cogían el teléfono”.

En los foros donde hasta ahora han sido publicadas las imágenes, cientos de comentarios arremeten mayormente contra los vecinos y contra la pasividad que muestran en una situación límite, en la que al parecer nadie optó por unir fuerzas e intentar tirar cubos de agua o romper la puerta.

“¡Qué clase de personas tan insensibles que lejos de prestar auxilio se dedican a filmar el desastre!"; "Dios mío, y filmaron eso en vez de tumbar la puerta, qué barbaridad!"; "Las personas paradas mirando y grabando sin hacer ni el intento por salvar a esas personas, en lo que nos hemos convertido los cubanos", son algunos de los comentarios que critican con dureza a los vecinos de las víctimas.

"¡Grabando y qué tranquilidad! No oigo gritos llamando a los vecinos para ayudar cuando en la Habana siempre las calles están llenas de personas. Quizás no se iban a salvar, pero observar y esperar, muy duro, muy cruel y muy penoso", sentenció alguien.

Otros apuntan que, aunque los vecinos hubieran intentado hacer algo, los fuegos causados por explosión de motorinas son "muy difíciles de apagar".

Sin embargo, no pocos subrayan que al menos debieron intentar algo y no esperar pasivamente por la llegada de los bomberos, algo que si hicieron, al menos el video no lo muestra. No obstante, debe tenerse en cuenta que el fuego se desató pasadas las dos de la madrugada, algo que explica que hubiera poca gente en la calle.

"Eso no se apaga con cubos...se apaga con el servicio público de los bomberos, que se pagan con los impuestos de la gente", apuntó un comentarista que cargó la responsabilidad de lo ocurrido a la presunta lentitud de los bomberos, algo que no está confirmado.

Fue a primera hora de la mañana del 28 de junio que el Gobierno de La Habana publicó los primeros apuntes sobre la tragedia. La autoridad provincial refirió que el siniestro se originó en una “vivienda de construcción mixta, con estructuras de mampostería y madera en su interior”, y dijo que todo parecía indicar que el incendio comenzó por la explosión de dos motorinas que se estaban cargando en la sala de la casa.

Ante la magnitud del incendio, acudieron al lugar fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior (MININT), la policía y el Cuerpo de Bomberos de Cuba con dotaciones de varios municipios, así como el Destacamento de Salvamento y Rescate, además de varias autoridades la provincia.

En la vivienda vivía Magalys León, quien se desempeñaba como gerente económica de Centros Culturales de ARTEX y sus hijos adultos -una hembra y un varón- con sus respectivas parejas. Los dos menores fallecidos, Kevin Bernal López (4 años) y Carolina Bernal López (6) eran hijos de una de las parejas.

Tras el fatal incendio en la vivienda, localizada en la calle Perseverancia No. 159, entre Ánimas y Virtudes, las autoridades acordonaron la zona y procedieron a apuntalar la vivienda.

Al día siguiente de la tragedia, amigos y allegados de los fallecidos le dieron último adiós a los restos mortales de la familia en el cementerio de Colón.

En los últimos años la explosión de motos eléctricas se han convertido en una de las principales causas de incendio en el país, ocasionando no solo importantes pérdidas materiales a las víctimas, sino también la pérdida de vidas humanas. No obstante, el incendio de Centro Habana el pasado 28 de junio ha sido el más mortífero por esta causa del que se tenga noticia hasta la fecha en Cuba.