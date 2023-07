Niño muere tras ser atropellado por un camión en Guantánamo

Un niño murió el pasado fin de semana tras ser atropellado por un camión en Guantánamo, de acuerdo con varios reportes en las redes sociales.

Un usuario del grupo de Facebook ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas! preguntó en un post sobre la veracidad del rumor sobre un niño muerto en un accidente en Guantánamo, a lo que varios usuarios respondieron confirmando la tragedia.

“Pase por el lugar, pero no tuve el valor para tomar fotos, fue una madre y su hijo de 5 años q se bajaron de un carro, la madre se detuvo a hablar con alguien del carro del que se bajó q le pregunto algo y no se percató q el menor se lanzó a cruzar la carretera, ya que vivían al otro lado, y un camión que venía circulando no lo vio y lo impacto, falleciendo en el acto”, relató el usuario Noelio Ponce Palacio.

Hasta el momento no han trascendido mas detalles sobre el accidente o la identidad de la víctima y su madre.

Este martes, cuatro personas resultaron heridas de gravedad tras un aparatoso accidente ocurrido en la localidad de Río Seco, en el municipio Guamá, Santiago de Cuba.

Al parecer, un vehículo se salió de una vía secundaria por causas que se desconocen, e impactó contra un árbol de mango. El auto quedó semivolcado.

El domingo, por su parte, un joven de apenas 24 años falleció en el municipio Marianao, en La Habana, tras el choque de un lada y una motocicleta.

A nivel nacional, las cifras de accidentes viales siguen siendo dramáticas en Cuba. Entre enero y mayo de 2023 ocurrieron 3,620 accidentes de tránsito en la isla, que cobraron la vida a 290 personas y dejaron 2,807 lesionados, según cifras oficiales.

Personas en edades entre los 21 y 35 años representaron el 22 % de los afectados en los accidentes, mientras que las edades de la mayoría de las víctimas fatales oscilaban entre los 46 y 55 años.

En Cuba, seis de cada diez accidentes dejan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos. En el caso de los atropellos a peatones, por cada cinco atropellos, muere una persona. El horario de mayor incidencia de accidentes es entre las 3 y las 6 de la tarde, y el 70 % de los incidentes viales ocurren en zonas urbanas.