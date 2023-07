Denuncian racismo por parte de policías de La Habana hacia un cubano

La cubana Lesyani Ramírez aseguró que su esposo fue víctima de racismo por parte de policías de La Habana, que lo detuvieron frente a un cajero automático, solo por ser negro.

Ramírez relató que su esposo pretendía retirar dinero en efectivo de un cajero automático, antes de que ella llevara a su hijo mayor a una consulta médica; sin embargo, cuando despertó, su esposo no estaba y no respondía a sus llamadas telefónicas. contó en Facebook.

Captura de pantalla de Facebook

Desesperada por la situación, salió en busca de su esposo por el vecindario, pero no logró encontrarlo.

Finalmente, lo vio regresar acompañado de un vecino, y la mujer toda enojada y preocupada le preguntó dónde había estado y por qué se había ausentado sin dar explicaciones.

El hombre le contó que había ido un cajero cercano, pero no tenía suficiente dinero, por lo que se dirigió a otro, en otra zona.

Sin embargo, en el camino, fue detenido por una patrulla policial y que le pidió identificarse. Ramírez cuestionó si la discriminación racial, ya que su esposo es un hombre negro con una apariencia intimidante y dientes dorados.

Finalmente, fue trasladado a la unidad policial de Aguilera, donde se le interrogó antes de ser liberado.

Ramírez concluyó su publicación lamentando que incluso sacar dinero del cajero se haya vuelto complicado en el país y expresó su frustración por la discriminación racial que su esposo había experimentado.

"En fin, ya ni sacar dinero del cajero se puede en este país". concluyó.

Su publicación generó diversas reacciones en las redes sociales, con muchos usuarios expresando solidaridad y condenando el trato injusto hacia su esposo.

"Qué falta de respeto, por Dios. Llevarse a una persona así por así: Tu esposo no estaba haciendo nada malo. En vez de estar cayéndole atrás a los ladrones que te dejan tirado de la golpiza para quitarte un teléfono, de los violadores y delincuentes de verdad", lamentó una mujer.

"Inadmisible que pasen esas cosas, gracias a Dios no tenías que salir de urgencia, si no, es mejor no imaginar lo que pasaría. Me compadezco de tu esposo; eso es humillar, discriminar", criticó otra persona.

"Hay quien no lo aparenta y es tremendo delincuente y descarado,eso no se identifica por la apariencia, ni el color de la piel", aseguró otro internauta.

Este incidente pone de relieve la persistencia de problemas relacionados con la discriminación racial en Cuba y resalta la necesidad de abordar esta problemática para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos.