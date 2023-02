Actor de "Los pequeños fugitivos" denuncia corrupción y racismo en la televisión cubana

El actor cubano Jenrry Betancourt, el Felito de la popular aventura Los pequeños fugitivos, denunció a través de sus redes sociales la corrupción existente en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y el ICRT, además del racismo y favoritismo que impera en la Televisión Cubana.

En su perfil de Facebook, el artista respondió a aquellos que se preguntan qué ha sido del protagonista de esta versión contemporánea del dramatizado cubano y aseguró que se alejó de la actuación gracias a los tragos amargos que ha tenido en estos lugares.

“Mi decepción fue tan grande desde el instante que me presenté a las pruebas de la ENA que incluso aprobando no pude entrar porque apareció una muchacha, pagó y me dejaron fuera”, relató el actor en el post.

Jenrry Betancourt añadió que después de eso se presentó a “varios casting e incluso uno de los asistentes me dijo que eso está preparado de ahí decidí alejarme. Trabajé en unos cuantos `Tras la huella´ gracias a los directores Willy Franco y Albertico Luberta”.

El protagonista de “Los pequeños fugitivos” confesó que cada vez se fue alejando más de “una televisión tramposa y maquiavélica que además de ser racista y de poner siempre a los artistas de su `salsa´ responde a un sistema con el cual no estoy de acuerdo en muchas cosas y nunca lo estaré”.

El artista relató que hace poco un amigo habló sobre él en la casa productora de televisión y novelas y dijeron que "ni loco" lo llamaban para un papel porque “sube muchas cosas en contra” del sistema.

"Hoy me encuentro en mi pueblo natal Güira de Melena con 30 años y con familia a lo mejor me muera y nunca pueda actuar en mi país por pensar diferente, pero tengo la satisfacción que no cambié mis pensamientos por un personaje en ninguna serie y que no voy hacer de esos artistas que se quedan callados”, añadió en la publicación.

“Aunque no quieran para Cuba siempre voy hacer el Fujitivo”, dijo el actor al final de su texto.

Esta no es la primera vez que Jenrry Betancourt utiliza las redes para hacer alusión a la falta de oportunidades que ha tenido en la televisión nacional. En otra ocasión dijo que le asombra que siempre sean los mismos en las novelas y que no hayan actores negros.

A diferencia de Jenrry, el otro protagonista de “Los pequeños fugitivos”, Ernesto del Cañal, quien interpretó a Tony, sí ha continuado su carrera en la actuación, pero reside actualmente en México.

Captura Instagram / Cubaactores

Las aventuras “Los pequeños fugitivos” que ambos protagonizaron se transmitió por primera vez en 2001 y fue una versión del director Willy Franco de la original de los años 80, en la que el humorista Alexis Valdés interpretó el personaje de Bandurria.

