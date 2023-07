Policía detiene a embarazada cubana y le confisca tres quesos en Matanzas

La policía cubana detuvo este viernes a una embarazada de cinco meses de gestación que viajaba hacia La Habana, y le confiscó tres quesos que llevaba como regalo para su cuñado, que llega de visita desde Estados Unidos.

La mujer, que no se identificó, iba en una guagua desde Villa Clara con su niña de seis años, y al llegar al punto de control de Santa Marta, en Varadero, los policías detuvieron el ómnibus.

"Durante la inspección me bajé y le dije al policía que en mi maleta llevaba tres quesos, y le explique cuál era su fin; el policía sin pensarlo dos veces me condujo hasta la unidad de Santa Marta", relató en el perfil de Facebook del grupo Rompiendo Cadenas.

Según la denunciante, los oficiales la tuvieron retenida con su niña desde las 4:30 am a las 9:45 am, y al final decidieron ponerle una multa.

Captura de Facebook / Rompiendo Cadenas

Después de tantas horas, agotamiento y mal rato, ella pensó que la dejarían llevarse los quesos, hasta que uno de ellos le dijo que se lo iban a decomisar.

"Le explico nuevamente para qué yo quería ese queso, y que si tuviera necesidad de llevarlo a vender no fuera ni embarazada y mucho menos arriesgaría a mi niña de seis años a pasar por ese mal rato. Les pido de favor que me dejen hablar con algún jefe, para explicarle mi situación y ver si a él le quedaría algo de empatía. Ellos me dijeron que hasta el jueves el jefe no me podía atender. Me trataron súper mal, hasta me ofendieron, todo delante de mi niña y sin importarles que estoy embarazada", detalló.

La afectada recalcó que con el hambre que hay en Cuba, la gente se sacrifica mucho para poderle brindar algo a sus familiares cuando vienen de visita.

"La policía en Cuba no se ocupa de perseguir a los delincuentes que en verdad están haciendo daño a la sociedad (robando, matando, vendiendo drogas, etc.). Los policías en Cuba solo se ocupan en perseguir al pobre infeliz, al ciudadano cubano que sobrevive en la miseria absoluta, a ese ciudadano le quitan lo poco que tiene…", subrayó.

Para colmo, después de tantas horas detenida en un local sin refrigeración, la leche de su niña se le echó a perder.

"A mí me quitan los tres quesos que le llevaba para el consumo de mi familia, sin embargo, dejaron ir a un camión cargado de cervezas; claro, ellos son negociantes y sí tienen dinero para pagar el soborno policial. ¡Es una vergüenza y una angustia vivir en este país!", concluyó.

Hace unas dos semanas, un agricultor cubano fue detenido por comprar 80 libras de azúcar para su familia en Camagüey.

Yordenis Cisneros, padre de cinco niños, fue encarcelado sin derecho a fianza en el municipio Florida.

Según su esposa, Estela Álvarez, llevaba más de un mes en la prisión conocida como Cerámica, esperando por su juicio.

"Mi esposo, el cual era trabajador de la CTC, se encuentra preso en Cerámica por comprar 80 libras de azúcar para poder mantener a la familia, ya que somos ocho personas en la casa, porque de un salario nadie vive y menos de lo que dan en la bodega", explicó la mujer.

"No le aprobaron la fianza porque como dicen ellos están dando un escarmiento, pero no valoraron el caso de él; así me dijeron cuando fui a fiscalía, que los niños están en la casa, que él es el que está preso. Ni sentimiento tienen", agregó.

Álvarez refirió que ella tuvo que pedir la baja del trabajo para cuidar a sus mellizos enfermos, y que está sola con sus hijos.

"Yo quisiera saber cómo es que hay tantos delincuentes en la calle y tienen a un hombre que no tiene antecedentes penales, que es un buen padre de familia y buen esposo, amigo y hermano", cuestionó.