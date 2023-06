Cubano detenido por comprar 80 libras de azúcar en Camagüey

Un agricultor cubano fue detenido por comprar 80 libras de azúcar para su familia en Camagüey, según trascendió en redes sociales.

Yordenis Cisneros, trabajador de la CTC, a juzgar por las publicaciones de su esposa y amigos, fue encarcelado en el municipio Florida por comprar esa cantidad de azúcar y no tiene derecho a fianza.

En un sentido post de Facebook donde denuncia el hecho, Estela Álvarez, la esposa, explicó que el hombre, padre de cinco niños, se encuentra en la prisión conocida como Cerámica y lleva ya más de un mes recluido, esperando por su juicio.

"Mi esposo el cual era trabajador de la CTC se encuentra preso en Cerámica por comprar 80 libras de azúcar para poder mantener a la familia ya que somos 8 personas en la casa porque de un salario nadie vive y menos de lo que dan en la bodega", explicó la mujer.

Captura de Facebook / Estela Álvarez

"No le aprobaron la fianza porque como dicen ellos están dando un escarmiento, pero no valoraron el caso de él así me dijeron cuando fui a fiscalía, que los niños están en la casa, que él es el que está preso, ni sentimiento tienen", condenó.

Álvarez, en su testimonio, refirió que ella tuvo que pedir la baja del trabajo para cuidar a los niños enfermos, sus mellizos, incluso, tienen impétigo, y ella está sola con sus hijos.

"Yo quisiera saber cómo es que hay tantos delincuentes en la calle y tienen a un hombre que no tiene antecedentes penales que es un buen padre de familia y buen esposo, amigo y hermano", cuestionó.

Decenas de foristas señalaron la severidad de la medida, cuando, para un presunto delito de receptación, solo se impone una multa en caso de que el producto sea robado.

"Por comprar 80 libras de azúcar que es un delito de receptación en caso que la azúcar sea robada (hay que comprobarlo) lo más que le pueden poner es una multa, otra sanción más severa es injusta, ilógica y fuera de la ley", declaró un internauta.

Muchas familias cubanas han tenido que recurrir a la compra de azúcar en el mercado informal por la grave crisis de la industria, que ha llevado a que en las bodegas del país no se entregue la cuota completa o esté ausente durante meses.

La falta de azúcar en muchos lugares ha llevado, incluso, a la paralización de empresas y la situación no parece tener solución en lo inmediato, cuando Cuba se encamina a la peor zafra azucarera en más de un siglo.