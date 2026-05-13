Continúa búsqueda de madre cubana y su bebé desaparecidos en La Habana

Buscan en La Habana a cubana desaparecida junto a su bebé.

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La familia de Yanet Soto Castellanos, la cubana desaparecida junto a su bebé recién nacido en La Habana, salió este martes a aclarar públicamente varios señalamientos surgidos en redes sociales mientras continúa la angustiosa búsqueda de la joven, de quien no tienen noticias desde hace semanas.

“Nosotros como familia queremos aclarar a todas las personas que comentan las publicaciones sin saber los motivos por los cuales está ausente del hogar”, expresó Hipólito Scull, tío de Yanet, en declaraciones enviadas al periodista Alberto Arego.

Captura de Facebook/Alberto Arego.

Según explicó, la familia no está responsabilizando directamente a ninguna institución, sino que solo desea encontrar a la joven para poder ayudarla.

“No estamos culpando a ninguna institución. Solo queremos saber su paradero para poder ayudarla como familia que somos. Hasta este minuto nadie ha llamado para decir nada”, afirmó.

Hipólito precisó además que agentes de la estación policial de Zapata sí se comunicaron este martes con los familiares para preguntar si habían logrado encontrarla, aunque sin aportar novedades sobre el caso.

La familia también quiso aclarar que Yanet es natural de la Isla de la Juventud y que viajó a La Habana en octubre de 2025 debido a una relación sentimental. Posteriormente regresó brevemente a la Isla, pero decidió volver sola a la capital.

“En noviembre regresa a la Isla, donde estuvo con la familia pocos días. La familia, al ver que ella quería regresar para La Habana sola, se dirigió a la PNR de la Isla buscando ayuda”, explicó Hipólito.

De acuerdo con su testimonio, en ese momento la policía les respondió que Yanet era mayor de edad y no había cometido ningún delito que justificara impedirle viajar.

El familiar también desmintió versiones que insinuaban abandono por parte de sus allegados.

“Quiero aclarar que en ningún momento se dejó sola, ella ocultó dónde estaba viviendo y su embarazo”, sostuvo.

La familia reveló además que Yanet dejó en la Isla de la Juventud a un hijo de cuatro años, bajo el cuidado de su padre y su abuela, antes de regresar a La Habana. Con el tiempo, perdieron totalmente el contacto con ella.

El nacimiento de su bebé fue conocido gracias a una amistad que la vio en el Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro y avisó a la familia.

“Nos enteramos que había dado a luz por una amistad de la Isla que la vio en el hospital”, contó Hipólito. “Fuimos al hospital y ese mismo día ya le habían dado el alta”.

Desde entonces, familiares y amigos mantienen una intensa búsqueda en redes sociales y piden ayuda ciudadana para localizarla.

Quien tenga información sobre el paradero de Yanet Soto Castellanos puede comunicarse con Tayasmary al 51796041, Hipólito al 56137540 o Yoandri al 55584576.