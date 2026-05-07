Sin solucionar los embarazos en la adolescencia, Cuba publica regulación

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El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba publicó este miércoles en la Gaceta Oficial No. 40 Ordinaria de 2026 la Resolución 174/2025, una norma que regula la organización y funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva con foco en el embarazo en la adolescencia, mientras el problema sigue sin resolverse en la isla.
La disposición, aprobada en 2025 pero publicada ahora, obliga a notificar cada caso de embarazo adolescente a los distintos sectores del Estado para favorecer su cuidado y prevención social, e involucra a ministerios, organismos y organizaciones de masas a nivel comunitario.
En conferencia de prensa, el viceministro de Salud Pública, doctor Julio Guerra Izquierdo, reconoció que la situación sigue siendo alarmante: «La fecundidad adolescente o el porciento de adolescentes que en los últimos años se han embarazado está alrededor del 19%».
El funcionario admitió una leve mejoría, pero sin triunfalismo: «Ha habido una disminución de 1% entre el año 2024 y el año 2025, todavía no estamos contentos con lo que ha estado sucediendo».
Según datos oficiales del Minsap, el 18,2% del total de embarazadas en Cuba en 2025 eran adolescentes.
Guerra Izquierdo también reconoció las causas de fondo: «Hemos percibido evidentemente que todavía existen y persisten algunas brechas en el conocimiento, incluso también en la percepción del riesgo de la familia».
Las cifras estructurales son aún más crudas. Según el Anuario Demográfico 2024 de la ONEI, la tasa de fecundidad adolescente fue de 47,1 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años, y 11,962 de los 71,358 bebés nacidos ese año tuvieron madres menores de 20 años. Además, 327 nacimientos correspondieron a madres menores de 15 años.
Un dato especialmente preocupante: el 64,5% de los embarazos adolescentes en Cuba involucran padres adultos mayores de edad, según el Observatorio de Género de Alas Tensas, basado en datos de la ONEI.
La jefa del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), doctora Caterina Echivás, explicó que la resolución apunta a garantizar que los adolescentes puedan elegir entre al menos tres métodos anticonceptivos: «Nosotros tenemos que darle la posibilidad a los adolescentes, a toda la población, pero bueno, en este caso a los adolescentes, de que puedan escoger entre tres métodos o más, para su planificación y para su salud sexual y reproductiva».
Sin embargo, Echivás admitió que la disponibilidad de esos insumos depende en parte de donaciones externas: «Nosotros estamos con la industria de medicamentos, con la parte de las organizaciones de las Naciones Unidas que nos apoyan en el donativo y suministro de los anticonceptivos, la adquisición de preservativos y la adquisición de anticonceptivos intrauterinos».
Esa dependencia no es nueva. La escasez crónica de anticonceptivos en Cuba se agudizó desde 2018 y en 2025 empujó a jóvenes a recurrir a abortos clandestinos con misoprostol ilegal o brebajes caseros.
Más del 70% de los medicamentos esenciales faltaban en farmacias cubanas en diciembre de 2025, afectando directamente los programas materno-infantiles del país.
La Resolución 174/2025 es la primera norma específica que regula integralmente los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes en Cuba, pero los críticos señalan que un decreto no resuelve los problemas de fondo: escasez de insumos, déficit en educación sexual y el fenómeno de adultos que embarazan a menores, que en 2024 representó casi dos tercios de los casos registrados.
Preguntas Frecuentes sobre el Problema del Embarazo Adolescente en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el porcentaje de embarazos adolescentes en Cuba según los datos más recientes?
El 18,2% de las embarazadas en Cuba en 2025 eran adolescentes. Esta cifra refleja un problema persistente en la isla, con una tasa de fecundidad adolescente de 47,1 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. Las provincias orientales presentan tasas aún más elevadas, lo que evidencia desigualdades regionales significativas.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para abordar el embarazo adolescente?
El Ministerio de Salud Pública de Cuba publicó la Resolución 174/2025, que regula los servicios de salud sexual y reproductiva enfocados en el embarazo adolescente. La norma obliga a notificar cada caso de embarazo adolescente para favorecer su cuidado y prevención social. Sin embargo, críticos señalan que la resolución no aborda problemas estructurales como la escasez de anticonceptivos y la falta de educación sexual efectiva.
¿Por qué el embarazo adolescente sigue siendo un problema crítico en Cuba?
El embarazo adolescente en Cuba está vinculado a carencias estructurales como la escasez de anticonceptivos y la falta de educación sexual efectiva. Además, el 64,5% de estos embarazos involucran a padres adultos mayores de edad, lo que indica una problemática social y cultural más profunda. La falta de acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva sostenidos agrava esta situación.
¿Cuál es el impacto de los embarazos adolescentes en la salud de las jóvenes y sus hijos?
Los embarazos adolescentes elevan el riesgo de complicaciones médicas como anemia, preeclampsia, y parto prematuro. También pueden derivar en alteraciones neurológicas fetales y crecimiento intrauterino retardado, lo que incrementa la morbilidad en neonatos. Estos riesgos destacan la necesidad de mejorar el acceso a servicios de salud y educación sexual en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.