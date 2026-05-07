Sin solucionar los embarazos en la adolescencia, Cuba publica regulación

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El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba publicó este miércoles en la Gaceta Oficial No. 40 Ordinaria de 2026 la Resolución 174/2025, una norma que regula la organización y funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva con foco en el embarazo en la adolescencia, mientras el problema sigue sin resolverse en la isla.

La disposición, aprobada en 2025 pero publicada ahora, obliga a notificar cada caso de embarazo adolescente a los distintos sectores del Estado para favorecer su cuidado y prevención social, e involucra a ministerios, organismos y organizaciones de masas a nivel comunitario.

En conferencia de prensa, el viceministro de Salud Pública, doctor Julio Guerra Izquierdo, reconoció que la situación sigue siendo alarmante: «La fecundidad adolescente o el porciento de adolescentes que en los últimos años se han embarazado está alrededor del 19%».

El funcionario admitió una leve mejoría, pero sin triunfalismo: «Ha habido una disminución de 1% entre el año 2024 y el año 2025, todavía no estamos contentos con lo que ha estado sucediendo».

Según datos oficiales del Minsap, el 18,2% del total de embarazadas en Cuba en 2025 eran adolescentes.

Guerra Izquierdo también reconoció las causas de fondo: «Hemos percibido evidentemente que todavía existen y persisten algunas brechas en el conocimiento, incluso también en la percepción del riesgo de la familia».

Las cifras estructurales son aún más crudas. Según el Anuario Demográfico 2024 de la ONEI, la tasa de fecundidad adolescente fue de 47,1 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años, y 11,962 de los 71,358 bebés nacidos ese año tuvieron madres menores de 20 años. Además, 327 nacimientos correspondieron a madres menores de 15 años.

Un dato especialmente preocupante: el 64,5% de los embarazos adolescentes en Cuba involucran padres adultos mayores de edad, según el Observatorio de Género de Alas Tensas, basado en datos de la ONEI.

La jefa del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), doctora Caterina Echivás, explicó que la resolución apunta a garantizar que los adolescentes puedan elegir entre al menos tres métodos anticonceptivos: «Nosotros tenemos que darle la posibilidad a los adolescentes, a toda la población, pero bueno, en este caso a los adolescentes, de que puedan escoger entre tres métodos o más, para su planificación y para su salud sexual y reproductiva».

Sin embargo, Echivás admitió que la disponibilidad de esos insumos depende en parte de donaciones externas: «Nosotros estamos con la industria de medicamentos, con la parte de las organizaciones de las Naciones Unidas que nos apoyan en el donativo y suministro de los anticonceptivos, la adquisición de preservativos y la adquisición de anticonceptivos intrauterinos».

Esa dependencia no es nueva. La escasez crónica de anticonceptivos en Cuba se agudizó desde 2018 y en 2025 empujó a jóvenes a recurrir a abortos clandestinos con misoprostol ilegal o brebajes caseros.

Más del 70% de los medicamentos esenciales faltaban en farmacias cubanas en diciembre de 2025, afectando directamente los programas materno-infantiles del país.

La Resolución 174/2025 es la primera norma específica que regula integralmente los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes en Cuba, pero los críticos señalan que un decreto no resuelve los problemas de fondo: escasez de insumos, déficit en educación sexual y el fenómeno de adultos que embarazan a menores, que en 2024 representó casi dos tercios de los casos registrados.