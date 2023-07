El Micha presenta su nuevo disco "Pa´ mi gente" próximo a estrenar

El nuevo disco de El Micha, Pa´ mi gente, está muy cerca y el reguetonero acaba de compartir el intro de este en su canal de YouTube bajo el título “Los Tiempos Cambiaron”.

La fecha escogida para el lanzamiento del álbum será a finales de julio, pero desde ya el cantante está calentando motores y dando un adelanto a sus fanáticos de lo que se avecina.

“Corre para YouTube, ya salió el intro `Los Tiempos Cambiaron´, este forma parte de mi disco Pa’ mi gente que se estrena el día 28”, compartió El Micha en su Instagram.

Captura Instagram / El Micha

“Primero te admiran después se comparan Micha es Micha desde el siglo pasado”, se aseguró el reguetonero de dejar claro en este intro de poco más de minuto y medio.

Captura Instagram / El Micha

El adelanto del disco es un mensaje a las claras para aquellos que se dicen sus amigos: “Los tiempos cambiaron, mando un saludo a todos los que se viraron, ahora me llaman los que nunca me llamaron, ahora me buscan los que nunca me buscaron y hasta me criticaron, los tiempos cambiaron”.

Antes del lanzamiento oficial del disco llegará el 21 de julio el segundo sencillo de esta producción “Un Melón”, un junte con el Químico que según El Micha será “el himno del verano”.

Captura Instagram / El Micha

Por si todo lo anterior fuera poco, el artista también dio a conocer que estará de gira por Europa pero aún no adelanta las fechas y las ciudades en las que estará.

Captura Instagram / El Micha

El Micha tiene razones más que suficientes para festejar, su último disco con la producción de Emilio Estefan fue un éxito rotundo y los más recientes estrenos musicales, la colaboración “Facturando” y “Dolor que me hiere” siguen sonando.

También recientemente se supo que está nominado a los Monitor Music Awards.