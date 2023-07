Wampi celebra éxito de “Facturando”, su colaboración con El Micha y Yomil

A dos semanas de su estreno, el tema “Facturando”, la colaboración de Wampi con El Micha y Yomil, sobrepasó las 520 mil visualizaciones en Youtube.

Wampi celebró este miércoles el éxito de la canción con un post agradeciendo en sus redes sociales: “Gracias a todas las personas que han apoyado este tema, díselo @yomil_champions @elmicha”.

Yomil comentó enseguida: “Rompedera manito, gracias a ti por pensar en nosotros y montar este palo”, mientras El Micha dejó un emoji de fuego.

Wampi parece que ya tiene en mente un posible remix del tema, pues invitó a sus seguidores a etiquetar a un artista con quien podría concretarse una nueva versión.

“Si hay un remix que artista no podría faltar, etiquétalos, los leo”, dijo, y los fans no se hicieron esperar: “@el_taiger y @jacobforever rompen ese remix”, “Por supuesto que la bestia @elchulo”, “@fixtyordara_ y @ja_rulay”... y hasta uno propuso al Big Boss: “Si no es @daddyyankee no hay nadie”.

En “Facturando”, estrenado a mediados de junio, los tres reguetoneros aportan sus particulares estilos a un tema que, desde su llegada a las plataformas digitales, fue muy bien recibido por los fans, que le auguraron un éxito seguro.

Captura de Instagram/El Micha

En el videoclip, que fue grabado en Cuba -Wampi y Yomil- y Estados Unidos -El Micha-, se les ve contando dinero, con tarjetas de crédito, demostrando su alto poder adquisitivo y su triunfo, a pesar de haber empezado desde abajo, en barrios humildes. Y así lo advierten en el pegajoso coro: “Aaaah... Eeeeh... Nacimos pa’ ganar, no vinimos a perder”.