La Dura responde a las críticas tras su primera vez como modelo de pasarela: "No soy perfecta"

La Dura se estrenó este fin de semana como modelo de pasarela, un momento super especial para ella que compartió con sus seguidores en las redes, y aunque fueron muchos los elogios que recibió no faltaron las críticas.

En sus historias de Instagram la influencer cubana respondió tajante a los comentarios negativos que le hicieron luego de publicar el video de su desfile en la Miami Swim Week.

La pareja de Jacob Forever comenzó agradeciéndole a sus followers más fieles y acto seguido añadió: “Vi muchísimos comentarios negativos y no es que me molesten los comentarios negativos, ojo, tú puedes venir, dar tu opinión y decir lo que realmente tú piensas que ese es tu punto de vista y te lo respeto”.

Captura Instagram / La Dura

Sin embargo, la influencer señaló que vio “muchos comentarios de odio, principalmente en mujeres, eso es lo que más me asombra”.

“Quieren que uno sea perfecto y no lo soy, tú no eres perfecta, él no es perfecto, yo no soy perfecta, nadie lo es, de hecho jamás he vendido una imagen de perfección por acá por mis redes. Siempre les he comentado tengo celulitis, tengo estrías del parto de mi niña, en fin, no soy perfecta, que me gusta estar arreglada eso sí lo soy, pero perfecta no”, aseguró Diliamne Jouve.

Mientras algunos internautas la criticaban por su falta de experiencia como modelo e incluso hacían énfasis en “sus libras de más”, para La Dura su primera pasarela fue un reto y un momento importante en su carrera.

“Tengo que confesarles que sentí muchísima pena, sobre todo en el primer desfile, en el segundo desfile como que me relajé un poco más pero igual estaba saliendo de mi zona de confort”, compartió la influencer.

Críticas a un lado, lo cierto es que para La Dura esta primera vez en una pasarela fue una experiencia única que supo aprovechar pues además lucía increíble.