Chocolate MC recuerda a los nuevos exponentes del reparto quién es el rey: Ellos quieren mi corona

Chocolate MC no le deja pasar ni una a los nuevos exponentes del reparto, siempre que tiene oportunidad les enfila los cañones asegurándose de dejarles claro quién es el Rey de los Reparteros.

El cantante publicó un reels en su Instagram en el que aseguró que esto siempre se les olvida y tiene que recordárselos constantemente.

“Son mal agradecidos. No son estos los primeros, desde el primero que salió son así, se pegan y cuando están un poquito pegados quieren irse contra mí, yo no. Yo lo único que hago siempre es defenderme de estos hijos míos que se me reviran”, aseguró Chocolate.

Captura Instagram / Chocolate MC

Según el reguetonero estas nuevas figuras dentro del género le quieren quitar su corona: “Ellos pueden crear su corona pero no, ellos quieren la mía, ellos quieren mi ramamorfa, quieren mi estilo, quieren mi reparto, mis palmadas, mi flow, mi popo po po, eso es lo que pasa”.

El video de Chocolate fue en respuesta al comentario de un usuario en las redes que le dijo: “Asere yo nunca he visto a Daddy Yankee decirle a los nuevos de Puerto Rico `ah ustedes cantan lo que yo inventé´”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el reguetonero pone los puntos sobre las íes cuando se trata de aquellos que actualmente le hacen la competencia.

La pasada semana le tiró con todo a Harryson y Oniel Bebeshito asegurando que ellos comen gracias a lo que él inventó, son hijos suyos y le copian su música.

Polémica a un lado, lo cierto es que estos nuevos exponentes del reparto están bien pegados. Harryson está desarrollando su carrera en República Dominicana y cada tema suyo es una bomba, y Bebeshito se la pasa de estreno en estreno y llenando conciertos.