Un hombre quedó atrapado en su auto tras aparatoso accidente en cruce de ferrocarril en Miami

Un hombre tuvo que ser transportado este lunes por aire al hospital luego de quedar atrapado en su auto tras un aparatoso accidente en un cruce de ferrocarril de Opa-locka.

El accidente que involucró a otro vehículo en un cruce en los carriles hacia el sur de Northwest 32nd Avenue, justo al norte de 125th Street, informaron medios locales.

El hombre terminó atrapado en su auto, un Dodge Charger azul, y los bomberos tuvieron que sacarlo.

El auto sufrió daños graves, así como el equipamiento del cruce de ferrocarril.

Hasta el momento no se conoce la gravedad del hombre

Los carriles hacia el sur de Northwest 32nd Avenue permanecieron cerrados a partir de las 4:30 p.m.

Las autoridades aclararon que ningún tren estuvo involucrado en el accidente.

El sábado, un ciclista impactó contra una camioneta en Miami, sin que se reportaran lesiones o daños materiales en el aparatoso choque.

Un video circulado en Instagram en la cuenta Only in Dade muestra al ciclista, un repartidor de comida a domicilio, incrustado contra la parte delantera del auto por no respetar la señal de Alto del semáforo en rojo.

La pasada semana, el conductor de un auto fue encontrado con una herida fatal de bala en la cabeza tras chocar con un vehículo estacionado en Lauderhill, Florida.

Cuando un Honda rojo se salió de la carretera y chocó contra un vehículo estacionado, los oficiales en la escena descubrieron que su conductor, un hombre negro, estaba muerto debido a una herida de bala.

La policía no ha confirmado si había alguien más en el Honda junto al conductor que murió, ni cuándo ni de dónde provino el disparo.

En Miami, en fechas recientes, un cubano murió y otro fue arrestado en un accidente de atropello y fuga que involucró a una moto y un automóvil, cuyo conductor saltó del vehículo y huyó.