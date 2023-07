Esteban Lazo explota por la falta de comida en Cuba: "¿Hasta cuándo?"

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), habló con dureza a los diputados de la comisión agroalimentaria este martes, a los que exigió menos programas, medidas, estudios, diagnósticos y más resultados: un incremento en la producción y más comida para el pueblo.

En una jornada donde quedó confirmado el fracaso de la Ley de Soberanía Alimentaria, aprobada hace poco más de un año, la máxima figura del parlamento cubano no disimuló su malestar.

“La empresa estatal no está cumpliendo su papel. Todo lo que tú has explicado ahí son las implementaciones... Yo no he oído hablar todavía de los resultados. ¿Dónde están los resultados de todo eso? La fortaleza es que lo que se acordó, se haya cumplido”, dijo Lazo visiblemente molesto.

En otro momento de su intervención, Lazo Hernández recordó que el país no tiene dinero para importar alimento y que prácticamente el 100 por ciento de la canasta familiar hoy día se está importando. Remitió a años anteriores a la pandemia en que la producción de arroz, frijoles, carne de cerdo y leche era visiblemente superior.

“Hace apenas seis años nosotros llegamos a producir aquí en Cuba 400 mil toneladas de arroz, casi el 50 % de la canasta. En 2017 produjimos 200 mil toneladas de carne de cerdo en 2017; 600 millones de litros de leche... Ahora todo eso está descansando sobre las importaciones, el país no tiene dinero para importar y hoy tenemos la situación esta grave... que la canasta no llega o llega partida por la mitad”, dijo.

“Estamos ya muy cansados de programas, medidas, estudios, diagnósticos... ¿y la realidad dónde está? ¿La solución del problema dónde está?", cuestionó.

"Todavía estamos discutiendo si se implementó bien si no se implementó bien, si se discutió bien en los municipios, si no se discutió bien…. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esa situación?”, concluyó el presidente del Parlamento cubano insatisfecho con la pobreza de resultados mostrados en la reunión.

“No lo ha dicho ni un medio independiente ni un opositor, sino Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, acotó en Twitter el medio independiente elToque.

Ante la falta de resultados de la implementación de la Ley 148/2022 (Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional), Lazo insistió en la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos y disminuir la importación, y de hacerlo apelando a una revolución en la producción agrícola.

“Hay que ir a la solución de los problemas, que eso se traduzca en resultados, que permita encontrar la causa de las dificultades", afirmó en la reunión de trabajo en el Palacio de Convenciones de La Habana, antesala deI Período Ordinario de Sesiones del Parlamento en su X Legislatura, que sesionará del 20 al 22 de julio.

Ante un planteamiento de los diputados sobre la situación con la cosecha de mango en La Habana, que se vio afectada por factores como la falta de preparación, escasez de combustible, conservantes y envases, el presidente del Parlamento indicó que existe falta de organización, de previsión, de exigencia y eficiencia, y no solo con este renglón.

"Lo que pasa con el mango puede ser lo que esté ocurriendo con otros alimentos como el arroz o el aguacate", dijo, "tiene que haber más ideas, una actitud más proactiva, tenemos que salir del lamento para buscar soluciones", añadió, y precisó que "hay lugares donde se logran resultados y no reciben fertilizantes, ni realizan importaciones, sin embargo, no se logra que eso se replique ni dentro del mismo municipio".

"El sí se puede no es una frase, es una forma de enfrentarse a los problemas", concluyó el presidente del Parlamento cubano, quien insistió varias veces en que solo se saldrá del crítico escenario actual produciendo más alimentos.