Limay Blanco a madre cubana: "No pediste nada, solo querías abrazarme y ese abrazo me llegó"

El humorista Limay Blanco reaccionó conmovido y con un regalo imprevisto a la actitud de una madre cubana de la que asegura que no le pidió nada al llegar a su vivienda, sino solo abrazarlo.

"Esto es un regalo que te queremos hacer en el Ministerio Cristo Cambia Vidas para que sigas cocinando, mira, una olla reina grande y un televisor para que cambies ese televisor, para que los niños tuyos tengan un plasma", dijo Limay al comienzo de un video publicado en Instagram.

"Hay un dicho que dice que quien merece no pide. Yo entré a esta casa y tú no me pediste nada, y yo no me quería quedar dado. Tú no sabes la cantidad de veces que yo llego a una casa y lo único que hacen es pedir, pedir y pedir... y tú no pediste nada, lo único que querías era abrazarme y ese abrazo me llegó no sé a dónde", añadió el artista y filántropo.

La mujer reaccionó con lágrimas y muy emocionada al inesperado obsequio.

"Has hecho más que Díaz-Canel en los años que lleva de presidente", sentenció una internauta en medio de la gran cantidad de comentarios que generó el nuevo gesto solidario de Limay.

"El pueblo de Cuba está muy agradecido por ti. Gracias por tu ayuda", escribió otro comentarista que aprovechó para preguntar a Limay cómo ha reaccionado el gobierno cubano pos sus acciones.

En días recientes el humorista ha venido insistiendo en la petición de ayuda económica para comprar una casa para una madre de nueve niños que vive en extrema pobreza en la isla.

"Ya no sé qué más hacer con este caso de la mamá de los 9 niños, la casa # 24, Dios toque muchos corazones para poder comprarle una casa a esta familia y que no quede como muchos casos que he subido y no ha pasado nada. Hermanos ayúdenme a ayudar, Dios los bendiga", escribió el artista en sus redes sociales a inicios de esta semana, preocupado por la poca repercusión del caso.

Hasta la tarde del lunes solo habían podido reunir 160,000 pesos cubanos, que al cambio del dólar en el mercado negro equivale a 800 USD. Al respecto aclaró que si en esta semana no avanzaba con ese caso, debería pasar a otro.

Limay Blanco no se detiene. Aunque entregó hace pocas semanas la casa número 23, destinada a la cubana madre de tres hijos que vendió su pelo para darle de comer a los menores, poco después anunció que había empezado la recaudación solidaria de 5 mil USD para comprar una vivienda a otra madre, en ese caso de familia numerosa.

Precisó que en esta ocasión solo se podrían recibir donaciones en cuentas bancarias en la isla, una en moneda nacional y otra en Moneda Libremente Convertible (MLC), pues para este caso no dispondría de cuentas en Estados Unidos.

Limay Blanco se ha convertido en los últimos años en un auténtico filántropo que sigue sorprendiendo por su capacidad para ayudar y resolver problemas a familias que subsisten en condiciones paupérrimas.

A través de su proyecto humanitario "Cristo cambia vidas", sostenido gracias a las donaciones de personas generosas, el humorista ha logrado entregar hasta ahora una veintena de viviendas a familias vulnerables del país. Su aspiración es llegar a cien.

Paralelamente, va haciendo entrega de refrigeradores, de televisores y otros electrodomésticos a personas necesitadas.