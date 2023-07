Anciana que escapó de Mazorra continúa desaparecida

Diana Hernández Álvarez, hija de la anciana Migdalia Hernández Álvarez, quien escapó en mayo del Hospital Psiquiátrico de La Habana "Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducungué" (Mazorra), expresó su angustia y frustración por la falta de respuestas y apoyo de las autoridades en la búsqueda de su madre.

Hernández Álvarez, en su desesperada búsqueda por más de 64 días, ha recorrido incansablemente toda la capital en busca de su querida madre.

Sin embargo, su esfuerzo se ha visto empañado por la falta de ayuda y maltrato recibido en las instituciones que ha visitado para obtener información sobre el paradero de Migdalia.

"Estoy desesperada porque mi mamá no acaba de aparecer. He ido a todas las instituciones habidas y por haber, pero prácticamente, todo el mundo me maltrata", contó Hernández Álvarez a CubaNet.

La anciana de 76 años, que sufre de esquizofrenia paranoide, desapareció el miércoles 17 de mayo tras escapar del centro hospitalario donde llevaba más de 50 años internada.

Su familia se pregunta cómo fue posible el escape y por qué no se tomaron medidas preventivas para evitarlo.

El dolor y la preocupación de los familiares son evidentes, mientras han acudido a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y a las Oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado en busca de ayuda, pero continúan sin tener respuestas claras sobre el paradero de la mujer.

El testimonio de Diana también destaca la falta de recursos y apoyo adecuado en los centros de salud mental en Cuba, lo que puede poner en riesgo la seguridad de los pacientes y aumentar la angustia de sus familias.

La familia de Migdalia continúa exigiendo respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades del Hospital Psiquiátrico de La Habana para encontrar a su ser querido y garantizar su bienestar.