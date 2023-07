Nuevo éxito: "Robándote un beso" de Lidia Buble y Lenier Mesa supera el millón de views en Youtube

La romántica bachata "Robándote un beso" en la que Lenier Mesa colabora con la cantante rumana Lidia Buble ya tiene más de un millón de visualizaciones en Youtube.

A menos de dos semanas de haber aterrizado el videoclip del tema en la plataforma por excelencia de vídeos, el clip ha logrado colarse en la nutrida lista de exitosas colaboraciones del artista cubano.

En sus redes sociales, ella no deja de celebrar la buena acogida que sus fans están dando a la canción y hace dos días compartió un vídeo del momento en que escuchó por primera vez la canción junto a Lenier Mesa.

"¿Se ve a simple vista que me quedaba poco y me desmayaba de tantas emociones no?", comentó del hasta ahora inédito vídeo.

Mesa, por su parte, sigue engrosando su lista de juntes con otros intérpretes y agrupaciones, el más reciente "Si tú la ves", junto a los boricuas Jowell & Randy.

"Gracias por la oportunidad a estas leyendas", dijo al anunciar el lanzamiento hace unos días.

Los números no mienten y "Si tú la ves" parece seguir la estela de otros estrenos recientes de Lenier Mesa, pues a tan solo cinco días de estrenado ya tiene más de 350 mil views en Youtube.

"Dueño" con Tekashi 6ix9ine, por su parte, rebasa los 17 millones en la misma plataforma a menos del mes de haber sido estrenado su ardiente videoclip, con Yailin La Más Viral como protagonista.