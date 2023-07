"Dueño", de Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa, supera los 10 millones de views en Youtube

Menos de dos semanas de estrenado tiene el videoclip oficial de "Dueño", de Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa, y ya rebasa los 10 millones de visualizaciones en Youtube, donde se ubica en el puesto 29 en el top mundial de vídeos musicales.

El tema aterrizó el pasado 23 de junio en la plataforma con un clip protagonizado por la cantante dominicana Yailin La Más Viral, quien derrocha sensualidad a golpe de provocativos movimientos, perreo y diminuto bikini con sujetador en forma de flores.

La canción, compuesta por el cubano, pertenece al álbum Leyenda Viva, del polémico rapero neoyorkino. Que el video iba a ser éxito quedó claro desde su lanzamiento, pues los primeros tres millones los alcanzó en 24 horas.

"Vamos gente por los 15 millones y tendencia 1"; "Qué flow, la vieja escuela. Reggaeton old school"; "Hay que hacerla tendencia"; "Demasiado buena. Excelente. Tiene todo"; "Los puritanos que no entren a ver el video por favor porque les va a dar un infarto"; "Vamos con todo mi gente. México presente apoyando 69, Lenier. Yailin hermosa", se lee entre los más recientes comentarios que han dejado en el canal de 6ix9ine, entre los que no faltan tampoco críticas por su letra y clip explícitos.

"Con todo respeto, pero las rimas de muy bajo nivel, la letra del tema tiene que ser una broma"; "Pura vulgaridad que es esto la juventud de hoy día escucha estas tontería", le reprocharon otros.

Otro de los recientes estrenos que han contado con el talento de Lenier Mesa como compositor es "Solo tú", de Tito El Bambino, que vio la luz el pasado jueves junto a un emotivo videoclip, que en la actualidad está a punto de llegar a las 500 mil visualizaciones.