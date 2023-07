Ya están en Cuba los 33 deportados en último vuelo desde Florida

Al menos 33 migrantes cubanos llegaron a La Habana este jueves en un vuelo de deportación procedente de Miami, y fueron recibidos en la isla por funcionarios del Ministerio del Interior (Minint).

La Embajada de Washington en la capital cubana dijo que se trata del cuarto vuelo de deportación del 2023 procedente de Estados Unidos con personas que intentaron entrar a ese país de forma ilegal.

"El vuelo devolvió a la isla a 33 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. No ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia. Viaje seguro y legal", expresó la entidad en Twitter.

Asimismo, adjuntó una imagen del momento en que los migrantes bajaban del avión, con el rostro entristecido, mientras en tierra los esperaba una agente sanitaria, así como funcionarios y dos autobuses del Minint.

El vuelo salió sobre las 11 am (hora local) del Aeropuerto Internacional de Miami con destino a La Habana.

Los cubanos estaban detenidos en el Centro de Procesamiento Krome y fueron transportados en pequeños autobuses al Aeropuerto de Miami, según confirmó desde el lugar el periodista Mario Vallejo.

Luego fueron embarcados en un avión de Swiftair.

En ese momento trascendió que en el grupo viajaba por primera vez una mujer, no está claro si era la única.

En los tres vuelos anteriores todos los deportados fueron hombres.

Algunos familiares se concentraron del otro lado de la cerca, y lloraron desconsoladamente. Muchos afirmaron que estos migrantes ya llevaban años en EE.UU. y tenían familias allí.

"Yo soy una persona muy fuerte pero esto me rompe... ver a mi familiar que no ha hecho nada malo y ver que le hayan quitado la posibilidad de ser padre, no lo puedo entender", lamentó una mujer que se queda a cargo de un niño de 10 años, pues acaban de deportar hoy al padre y la madre del menor reside en Cuba.

Imágenes difundidas por el periodista Javier Díaz mostraron el desespero de esa misma familia, que no dudó en perseguir por carretera a los tres pequeños autobuses que trasladaban a los cubanos.

El cuarto vuelo de deportación tiene lugar a poco menos de un mes del tercer vuelo. El pasado 22 de junio el gobierno de Estados Unidos repatrió a un grupo de 36 cubanos.

En ese grupo 13 habían salido ilegalmente del país por vía marítima, mientras que los restantes habían viajado al exterior de forma legal y luego se incorporaron a rutas irregulares para ingresar a territorio estadounidense.

Hasta el anterior operativo, el gobierno de Estados Unidos había devuelto un total de 225 cubanos desde que se reanudaron los vuelos de deportación de ICE, a finales de abril.

Los deportados son inmigrantes cubanos que habían perdido sus entrevistas de miedo creíble al entrar al país y habían recibido un documento I-220B (orden de deportación), aunque se mantenían en libertad bajo supervisión.

Las operaciones de deportación se suman a las medidas de emergencia aplicadas por la administración de Joe Biden para controlar el flujo descontrolado de inmigrantes cubanos por la frontera sur de EE.UU. y las costas de Florida.

Las autoridades han incrementado las detenciones de inmigrantes con 1220B cuando comparecen a citas en las oficinas de ICE.

El número de detenciones aumentó tras una ronda de conversaciones migratorias entre delegaciones de Cuba y EE.UU. en Washington DC, en la que la representación cubana se comprometió a reanudar el recibimiento de deportables y autorizar al menos dos vuelos mensuales.