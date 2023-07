Esteban Lazo: "Hay países donde la gente no puede comprar las cosas"

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba, Esteban Lazo Hernández, afirmó el miércoles que hay países donde la gente no puede comprar las cosas por los altos precios.

En una intervención en la comisión de asuntos económicos, Lazo empezó a comparar la situación cubana con la de otros países, y se mostró orgulloso al decir que la canasta básica está subsidiada.

"Nosotros tenemos inflación porque tenemos poca producción, pero la canasta familiar de Cuba no tiene inflación. La leche no se vende por el precio de la leche, se vende por debajo. El arroz, que está duplicado el precio en el mercado mundial; aquí no se ha duplicado el precio del arroz de la canasta, aunque no alcanza, por supuesto. Aquí no se ha duplicado de los frijoles", dijo.

El dirigente continuó diciendo que el gobierno no ha duplicado el precio de los frijoles y del pan normado, a pesar de lo que cuesta importar ingredientes como el trigo.

"No es el precio del mundo, en el mundo hay inflación en todos los lugares, pero hay lugares donde la gente no puede comprar las cosas. Y es verdad que como la canasta no alcanza, usted tiene que ir a otro mercado, y ahí es donde está el problema; pero la canasta nuestra no es una canasta inflacionaria", expresó.

Lazo comentó que muchas veces la única solución de los problemas económicos es subir los precios.

"Habrá algunos que en un momento determinado habrá que hacerlo, y siempre será con consulta con la población, siempre se le va a explicar a la población, y siempre se hará teniendo en cuenta la población mas vulnerable, y que nadie quedará desamparado", señaló.

Más adelante, retomó la vieja campaña del régimen de enfrentar los llamados precios "abusivos y especulativos", especialmente en los alimentos, y llamó a la "solidaridad" y a tocar los corazones de la gente.

"Si hay un problema de inflación y el país tiene que comprar las cosas a un mayor precio, es lógico que haya precios altos, pero hay que hacer una diferencia entre precios altos y precios abusivos. Tenemos que combatir los abusivos y luchar por los precios justos", afirmó.

"Tenemos que tratar de llevar al corazón de la gente que hay gente más humilde. Y vivimos en un país donde cuando tú vas a vender un boniato a 80 pesos, y tu hijo va a la universidad, no te la cobran. Tienes que tener conciencia de eso, y tienes que hacer algo para que el profesor de la universidad, que gana poco, también pueda comprar", subrayó.

El martes, Lazo habló con dureza a los diputados de la comisión agroalimentaria, a los que exigió menos programas, medidas, estudios y diagnósticos, y más resultados: un incremento en la producción y más comida para el pueblo.

En una jornada donde quedó confirmado el fracaso de la Ley de Soberanía Alimentaria, aprobada hace poco más de un año, el funcionario recordó que el país no tiene dinero para importar alimentos y que prácticamente el 100 por ciento de la canasta familiar se está importando.

Remitió a años anteriores a la pandemia, cuando la producción de arroz, frijoles, carne de cerdo y leche era visiblemente superior.

"Hace apenas seis años nosotros llegamos a producir aquí en Cuba 400 mil toneladas de arroz, casi el 50 por ciento de la canasta. En 2017 produjimos 200 mil toneladas de carne de cerdo en 2017; 600 millones de litros de leche... Ahora todo eso está descansando sobre las importaciones, el país no tiene dinero para importar y hoy tenemos la situación esta grave... que la canasta no llega o llega partida por la mitad", dijo.

"Estamos ya muy cansados de programas, medidas, estudios, diagnósticos... ¿y la realidad dónde está? ¿La solución del problema dónde está?", cuestionó.

Esta semana, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció que la importación de alimentos a Cuba es cada vez más compleja y culpó de la situación al incremento de los precios en el mercado internacional.

"Han subido los precios de los fletes, han subido los precios de los alimentos, nos está costando más trabajo adquirir en tiempo los alimentos de la canasta, y tenemos una canasta montada sobre la base de la importación", dijo.