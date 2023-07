"Después que bailamos" de Descemer Bueno y Gente de Zona rebasa los 2 millones en Youtube

A juzgar por la acogida que los seguidores de Descemer Bueno y Gente de Zona están dando a "Después que bailamos", segundas partes también pueden ser buenas.

A menos de dos semanas de estrenado, el videoclip oficial del nuevo tema, que continúa la historia de "Bailando" (en la que también canta Enrique Iglesias), ya tiene más de dos millones de visualizaciones en Youtube, 56 mil likes y más de 500 comentarios que mayormente aplauden el lanzamiento.

De lo rápido que van creciendo los números es indicador el hecho de que hace seis días sumaba solo uno, cifra que logró, por demás, a tres días del lanzamiento.

Entre los comentarios en el canal en Youtube de Descemer se acumulan los mensajes de apoyo y de felicitación pero también los de quienes lamentan no ver a Enrique Iglesias en esta canción tributo.

"Dónde está Enrique Iglesias para que esta canción sea perfecta"; "No soy fanático de ninguno de ellos, pero para que su tema pegue tienen que llamar sí o sí a Enrique Iglesias"; "Vuelvan a invitar a Enrique Iglesias, se volverá un hit"; "Cómo no pudo estar Enrique Iglesias, iba ser una locura": "Faltó Enrique"; "¿Se sumará Enrique Iglesias"; "Una pena que no salga Enrique Iglesias, supongo que por eso lo habéis rodado en Madrid"; "Que se una Enrique Iglesias en un remix!"; "Una más con Enrique Iglesias", se lee entre las reacciones a la canción.

En sus stories, Descemer aprovechó hace unas horas para agradecer una vez más a quienes acudieron a la filmación del videoclip en Madrid.

Descemer agradece a quienes participaron en el videoclip de "Después que bailamos"

El pasado 14 de julio Bueno anunció que el videoclip oficial de "Después que bailamos" -llena de guiños al tema original al que rinde tributo- estaba ya disponible en las plataformas digitales.

La noticia llegó unos pocos días después de que hubieran la canción en formato audio y video visualizer. "Otra vez haciendo historia", dijo el afamado compositor cubano al compartir con sus seguidores el estreno en ese momento.

¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría haber visto a Enrique en esta segunda parte del tema que lanzaron juntos hace ya una década?