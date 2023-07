Masivo apoyo al boxeador Robeisy Ramírez tras injusticia del régimen cubano en Japón

El boxeador Robeisy Ramírez, quien este martes defenderá su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Tokio, Japón, sin poder cantar el himno nacional ni hacer uso alguno de la bandera por expresa prohibición del régimen cubano, ha recibido en las últimas horas el apoyo de una creciente cantidad de deportistas y artistas cubanos, clamor al que se han unido muchos ciudadanos de a pie.

El boxeador Yordenis Ugás compartió en Instagram un fragmento del momento en que El Tren Ramírez se enteró de la penosa prohibición y se hizo eco de sus palabras: "Una vez más la dictadura pone su asquerosa mano para arruinar mi éxito….Pero no van a poder, PATRIA Y VIDA".

"Amén, bro, Patria y Vida y para adelante, mete mano y olvida de esa mierd... gana y regresa que eso está lejos por allá", escribió el pelotero Yasiel Puig en el apartado comentarios de una de las publicaciones de Robeisy Ramírez sobre el tema.

"Increíble, asere, como quiera vamos a retener ese título mundial, suerte, hermano, #patriayvida", dijo por su parte el peleador Gustavo Trujillo "Cuban Assassin".

Además de deportistas, varios artistas cubanos han reaccionado a la insólita prohibición.

"¿Hasta dónde llega la dictadura, con su represión y violación de derechos y libertades, gracias a sus cómplices? Algún día pagarán por tanto daño. Cuba es de los cubanos y no de la dictadura asesina que nos oprime, Patria y Vida. Libertad", escribió en Instagram la humorista Cuqui la Mora.

El cantante Alexander Delgado, del dúo Gente de zona, también hizo patente su apoyo al púgil cubano.

"¡Campeón! te podrán hasta en Japón quitar tus derechos de ser cubano, pero lo que no te van a quitar jamás es ser un cubano que, como muchos, solo queremos la ¡libertad para el pueblo de Cuba!", escribió en sus historias de Instagram Alexander, quien aprovechó para sugerirle al boxeador que entre a su combate poniendo Patria y Vida, un himno que nadie podrá callar.

En el segmento final de su publicación, Alexander dejó un mensaje a sus seguidores incrédulos sobre la represión que hay en Cuba. "Y para mis seguidores que creen que yo exagero, miren hasta dónde llegan los tentáculos de esta dictadura, ¡Hasta Japón!" concluyó Alexander.

Captura de Instagram/Alexander GDZ

"Asere, usted ponga el himno que también es tuyo, la bandera también es tuya, si no les gusta que se vayan pal ping.... La bandera de ellos es la del 26 de Julio. ¡La tuya es la de Cuba!", opinó por su parte el rapero Marichal.

Este lunes Robeisby Ramírez anunció a través de sus redes sociales que previo a su combate de este martes no se podría escuchar el himno nacional cubano ni tampoco podría usar la bandera ni en su short ni de ninguna otra manera.

"¡Qué locura! Indiscutiblemente están pendientes, les duele que uno tenga éxito fuera de Cuba”, dijo Robeisy en un video que compartió en sus historias de Instagram.

En otro video compartido por el púgil se pudo ver el momento en que su abogado le explicó que, como consecuencia de una gestión de la Embajada del régimen en Japón, no podría escucharse el himno, algo que indignó profundamente tanto a Robeisy como a su entrenador, Ismael Salas.

Aunque le dijeron que podría escucharse el himno estadounidense, el boxeador declinó.

"No, yo no voy a entrar con el de EEUU, o entro con el de Cuba o no entro con ninguno, es mi patria, ¡qué falta de respeto!", contestó el monarca olímpico de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Robeisy, quien posee un récord de 12 peleas ganadas en 13 salidas al ring durante su etapa en el boxeo profesional, aseguró que esa prohibición no afectará la pelea.

El boxeador defenderá este 25 de julio frente al anfitrión, Satoshi Shimizu, la corona que obtuvo en abril.

Doble campeón olímpico, Ramírez abandonó el equipo Cuba en 2018 en México, donde se encontraba preparándose para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.