Cubanos se movilizan para ayudar a mujer que perdió todo tras robo en su vivienda en Holguín

Cubanos se han articulado para para ayudar a mujer que perdió todo tras el robo en su vivienda en una zona rural de Banes, Holguín.

“Me robaron una olla Reina, una arrocera, una batidora, una tostadora, una plancha, dos paquetes de pollo del frío, toda la ropa, 3 ventiladores, todas las cosas… muchas cosas…”, enumero casi entre lágrimas esta mujer que fue entrevistada el pasado domingo por el bailarín, coreógrafo y filántropo cubano Norge Ernesto Díaz Blak, conocido en sus redes sociales como Noly Blak.

“La policía vino, tomo huellas y nada. Yo estoy desesperada porque estoy enferma y no tengo con que cocinar. No puedo andar con fogón de leña porque soy asmática crónica. Tengo el cuello lleno de glándulas, tengo 5 enfermedades crónicas. Me jubilaron por enfermedad. Y nada, todo sigue igual, sin esperanzas de nada”, agregó la atribulada señora.

“Necesito que me ayuden, aunque sea con algo para yo poder cocinar. A los seguidores tuyos les pido de favor que me ayuden”, concluyó

Díaz Blak, quien se dedica a ayudar a personas necesitadas tanto de Holguín como de otras provincias, confirmó que los ladrones la dejaron sin nada, “solo con la ropa que traía puesta”, y pidió a quienes la puedan ayudar realicen donaciones a las tarjetas en CUP 9238 1299 7283 9957 MLC 9235 1299 7681 5824.

Posteriormente, compartió capturas de pantalla con las donaciones que ya ha recibido gracias a la solidaridad de varios cubanos.

La gestión del activista y coreógrafo ha ayudado a decenas de cubanos que viven en condiciones precarias.

Este lunes, colaboró para que el bebé ingresado con quemaduras graves en Pinar del Río tuviera la medicina que necesitaba para su recuperación.

El bebé necesitaba de Collagenase, un ungüento, así como sulfadiazina de plata y material de cura.

Recientemente, gracias a su iniciativa ciudadanos cubanos se unieron para poder comprar las baterías de un carrito eléctrico de un joven impedido físico en Holguín.

El joven, de Banes, Holguín, había dejado de visitar a sus amigos y de acudir al parque pues la comunidad donde vive no está pavimentada y solo con su carrito eléctrico puede moverse.