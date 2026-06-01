Frustran intento de robo en parque solar de Ciego de Ávila; los intrusos huyeron

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El personal de seguridad del Parque Solar Fotovoltaico Las Nereidas, en Ciego de Ávila, frustró un intento de robo de módulos fotovoltaicos durante la madrugada del 20 de mayo, cuando dos intrusos fueron detectados intentando desmontar paneles en el área suroeste de la instalación.

Los custodios actuaron con rapidez y los intrusos huyeron ante la inminente captura sin lograr sustraer ningún panel, según informó el periódico provincial Invasor.

De haberse consumado el robo, las consecuencias para el sistema eléctrico provincial podrían haber sido significativas. Cada panel fotovoltaico puede costar miles de dólares en el mercado internacional, y su sustracción no solo habría representado una pérdida material significativa para la Empresa Eléctrica Ciego de Ávila, sino que habría reducido la capacidad de generación del parque.

En medio de la crisis energética que atraviesa el país, el robo habría reducido el aporte del parque al sistema eléctrico provincial. El daño colateral a estructuras de soporte, cableado o sistemas de conexión podría además haber dejado inoperantes otros paneles, elevando los costos de reparación.

Tras el incidente, la instalación reforzó sus medidas de protección: se aplicó soldadura en frío A+B para fijar los paneles a sus marcos y dificultar su desmontaje, se coordinaron patrullajes nocturnos con la policía y se reforzó el cercado perimetral.

El hecho se suma a una serie de robos contra infraestructuras solares y eléctricas registrados en Cuba durante 2026. Solo en mayo, cuatro individuos golpearon y amarraron al custodio de una estación de bombeo en Holguín, para sustraer 32 paneles solares; un jefe de turno de un parque fotovoltaico en Guanabacoa fue detenido por robar más de 40 metros de cable, dejando 24 paneles fuera de servicio; y en Santiago de Cuba fueron sustraídos cuatro paneles de un gabinete de telecomunicaciones de Etecsa, dejando sin respaldo energético un nodo crítico.

En Ciego de Ávila también existen antecedentes recientes. En marzo de 2026, dos hombres fueron condenados a 9 y 7 años de prisión por robar aproximadamente 50,000 tornillos destinados al montaje de paneles solares, con un perjuicio calculado en 617,907.77 pesos cubanos. Además, el pasado 25 de mayo, tribunales de la provincia impusieron condenas de hasta 12 años por sabotaje relacionado con robos de aceite dieléctrico y cableado eléctrico.

Ante el aumento de estos hechos en distintas provincias, el Tribunal Supremo Popular emitió en mayo de 2025 el Dictamen 475, que permite procesar como sabotaje determinadas acciones contra infraestructuras estratégicas del sistema electroenergético. Bajo ese marco legal, las sanciones pueden alcanzar entre siete y 15 años de prisión en los casos base y pueden ser mayores cuando concurren circunstancias especialmente graves.

El caso de Las Nereidas se suma a una cadena de robos que ha afectado infraestructuras eléctricas y solares en varias provincias durante los últimos meses, en un contexto marcado por apagones, escasez de combustible y el deterioro de la infraestructura energética cubana.