Seidy La Niña, a nueve años de su accidente: "El camino no ha sido fácil pero aquí estoy cumpliendo mi propósito"

En julio de 2014 la vida dio un vuelco para Seidy La Niña, cuando una conductora ebria impactó su coche provocándole severas lesiones que la llevaron a estar un mes en coma.

Nueve años después del trágico suceso que puso en riesgo su vida, la cantante cubana volvió a hablar de su historia para lanzar un mensaje de esperanza y ánimo.

"Han pasado ya nueve años, es increíble que el 26 de julio de 2014 cambió mi vida", comienza la intérprete de "Cuando todo se acabe" en el vídeo subido a redes sociales este miércoles.

"Aquí estoy nueve años después, riendo, viviendo", dice tras mostrar un reportaje que en ese momento dio la noticia de su accidente.

"No les puedo mentir, el camino no ha sido fácil pero aquí estoy, cumpliendo mi propósito, compartiendo mi historia con todos ustedes", añadió antes de dirigirse a sus fans, en particular, a aquellos que aún no han encontrado su propósito en la vida.

"Si no lo has encontrado no pierdas la fe, porque en la vida, todo se puede", sentencia en el vídeo que cerró con una amplia sonrisa.

"9 años de aprendizaje, de creer, de crecer, de entender que rendirse es el camino más fácil pero no el verdadero, que mientras hay vida hay esperanza. No pierdas la fe yo nunca lo hice", escribió en su muro de Instagram, donde a tan solo 30 minutos de publicado el vídeo ya rebasaba los 2 mil likes.

"Te amamos guerrera eres un ejemplo a seguir"; "Tan bella te sigo me encanta tu música. Dios te me cuide mi niña"; "Una reina no muere una reina vive siempre mi diosa sigue adelante este es tu regalo de Dios"; "Brava eres increíble. Guerrera y gran mujer"; "Dios es bueno a él sea la gloria, la honra y todo poder, bendiciones miles"; "Hermoso testimonio, gracias por compartirlo"; "No te creo que esa eras tú, OMG eres una guerrera, cubana fuerte y con tremendo iré; bendiciones"; "Dios te siga bendiciendo enormemente Seidy, muy bonitas palabras, gracias por tan bonito mensaje", se lee entre las reacciones que no tardaron en aparecer tras su publicación.

En otras ocasiones Seidy -que el 4 de julio cumplió 25 años de haber llegado a Estados Unidos- se ha referido al duro momento que sufrió entonces, no solo para motivar con su historia personal sino para agradecer por todo lo bueno que le ha sucedido y ha cosechado después.

En junio pasado, también para inspirar con su testimonio a sus fans, habló de cómo, cuando estaba a punto de lanzar su primer sencillo, la vida le cambió al sufrir el terrible accidente y, pese a ello, no se rindió en su empeño por conseguir su sueño.