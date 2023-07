Madre cubana pide ayuda para celebrar el cumpleaños a su hija: "Me da lástima ver su carita"

Una madre cubana pidió ayuda en las redes sociales para celebrarle el cumpleaños a su hija, en medio de la grave crisis actual que padecen miles de familias en el país.

Adriana Sosa, miembro del grupo de Facebook 'Madres cubanas por un mundo mejor', compartió su historia, que podría ser la de muchas como ella, con la esperanza de que la solidaridad le permita hacerle al menos una pequeña fiestecita a su niña en sus cinco añitos.

Foto: Facebook / Madres cubanas por un mundo mejor / Adriana Sosa

"Tengo una bebé que cumple el día 8 de agosto sus 5 añitos y me pidió de regalo un cumple, pero la realidad que le comparto es que no tengo ni tan siquiera para un cake", relató.

Captura de Facebook / Madres cubanas por un mundo mejor / Adriana Sosa

"Soy una simple auxiliar que vive de su salario que no le alcanza ni para un paquete de pollo, y me da lástima ver su carita, porque no puedo. Por favor, si tuvieran la posibilidad de ayudarme con alguna boberiita para al menos hacerle un pica cake", pidió.

La semana pasada, una cubana que no podía costear las fotos de los 15 de su hija, recibió la ayuda de numerosos compatriotas que se brindaron a ayudarla económicamente.

"¡BANDA!, logramos concretar todo para los 15 de la niña. Verdad que la movilización organizada logra montón de cosas lindas. Ya nos comunicamos con la mamá, no tiene cómo agradecernos. Gracias a todos, se pudo", anunció en Facebook Dennis Valdés Pilar.

Días antes, Noraime BP había compartido su historia en el mismo grupo de Facebook 'Madres cubanas por un mundo mejor', donde relató que a pesar de sus esfuerzos no tenía medios para tirarle las fotos a su hija.

"He mirado los precios y todos los catálogos están en MLC, y en moneda nacional no baja de 30 mil", señaló.

Noraime aclaró que su niña es "muy conforme", y que no le pidió nada porque conoce la situación económica de la casa.

"Se me parte el alma. A pesar de que no puedo, quisiera poder tirarle las fotos porque se lo merece. Es una nena muy buena en la casa y en sus estudios. (...) Estoy desecha en esta situación y este país, aunque trabajando, no alcanza para nada", lamentó.

Cientos de personas comentaron en el post, donde le dieron sugerencias para poder celebrar los 15 de la niña.

Algunas personas se brindaron para arreglarle las uñas, otras para la peluquería, y hubo alguien que hasta le ofreció regalarle un vestido.