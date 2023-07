Cubano denuncia maltrato policial en punto de control de La Habana

Un cubano denunció el maltrato policial del que fue objeto en un punto de control de La Habana cuando transitaba hacia una zona de playa, según publicación compartida en redes.

El usuario de Facebook Jiosbel García denunció este sábado que fue detenido el viernes último alrededor de las nueve de la mañana en el punto de control del municipio de Playa, yendo para la localidad costera Baracoa, y que lo multan por ir a 50 kilómetros por hora cuando en la zona hay una señal que permite transitar a 60 kilómetros.

García aunque le explicó que iba en familia y que no tenía puntos en su licencia de conducción le aplicaron una multa de 12 puntos por exceso de velocidad.

Para el usuario lo más detestable fue el maltrato recibido por una mujer policía que lo detuvo. “Por eso hice este video y la reclamación y por si existe otro lugar a donde dirigirme”, apuntó, además.

En el video compartido, el usuario realiza el mismo recorrido del día anterior y muestra la señal que advierte que se puede transitar a 60km/h en ese tramo.

“La cámara me captó que yo iba a 50km/h donde hay una señal que dice que se puede ir a 60 km/h. Yo le pregunto a la compañero que por qué me va a poner la multa y me dijo que por ‘licencia operativa’. Le explico que voy en familia a disfrutar en la playa y ella me dice que ‘eso no es problema de ella’ y me pone la multa de 12 puntos”, contó García, que insistió que su disgusto mayor “es por la mala forma en que la muchacha me trató. Me puso la multa y me dijo que no tenía más nada que hablar conmigo, que reclamara si no estaba de acuerdo”.

En la publicación, una usuaria comentó que “por eso este país está como está, ya no se puede salir. Para lo que tienen que estar, no lo están, que se pongan para la delincuencia que está acabando”.

No es la primera vez que trascienden a las redes denuncias de maltrato policial en carreteras cubanas.

En junio último, una pareja de cubanos residentes en Estados Unidos denunciaron haber sido detenidos injustamente mientras transitaban por la Autopista Nacional y protagonizaron un surrealista encuentro con hasta tres policías que acabaron imponiéndoles una multa.

“Querían dinero y por eso nos pararon. Luego el policía dice ‘que no nos paró por exceso de velocidad’ y nos multó por ‘exceso de velocidad’. Cuba y sus descaros”, escribió en TikTok la cubana que filmó las imágenes, que se viralizaron en pocas horas.

En el video se escuchó al policía que detuvo el vehículo cómo manda al cubano que conduce el auto a abrir el maletero.

Molesto, el interpelado le dice a su acompañante “¡grábamelo ahí!”. La mujer procede, además, a decir en voz alta el número que identifica al oficial (visible en su uniforme), algo que el agente calificó de “otra violación”.

“Pon las que te dé la gana”, contestó el multado poco antes de decirle al policía que si quería sacara las maletas del maletero y las abriera, pero que después las volviera a colocar él en su sitio. En medio de la discusión se acercaron otros dos policías.

“Buenos días, no puede filmar”, dijo una joven; algo a lo que curiosamente su compañero ripostó diciendo: “No, chica, que filme, que sea feliz”. No obstante la agente calificó de "delito", filmar en un Punto de Control.

“Es un delito pararnos y decirnos que venimos en exceso de velocidad cuando no es así. Veníamos a 20 kilómetros”, interrumpió la cubana residente en Estados Unidos.

Todavía faltaba la intervención de un tercer policía, que aclaró que el problema no era de velocidad, sino que el vehículo estaba transitando por una senda incorrecta.

“En esa senda que usted estaba diciendo hay una señal que dice estrechamiento de vía usted no debe transitar por esa senda y por lo mismo se detiene ese vehículo”, dijo.

En el apartado comentarios varios internautas conocedores de la zona precisaron que lo ocurrido fue en el Punto de Control de Tapaste, en el kilómetro 3 de la Autopista Nacional.