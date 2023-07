Agencia del gobierno promociona viaje a la Isla de la Juventud por 18,000 pesos por persona

La agencia estatal cubana Cubatur está promocionando viajes a la Isla de la Juventud por 18,000 pesos por persona, en un país donde el salario mínimo mensual se fijó en 2,100 pesos tras la Tarea Ordenamiento.

La "oferta", publicada en su grupo de Telegram, se extiende por tres noches e incluye vuelos, traslados, alojamiento y una excursión.

Cubatur, una empresa asociada al conglomerado militar GAESA, promueve así el turismo nacional e incluso hace bromas al hablar de un "viaje fuera del país".

Captura de Telegram / Agencia de Viajes Cubatur

"Conozca Nueva Gerona, hotel Colony, Cocodrilo, uno de los faros más altos de Cuba, y a los pineros, que se caracterizan por su calor humano y su hospitalidad", señala el texto.

Estos vuelos se anuncian días después de que la aerolínea del grupo Gaviota, propiedad de GAESA, comenzara a operar la ruta Habana-Nueva Gerona, con dos vuelos programados para todos los lunes y jueves.

A partir del 10 de julio, Aerogaviota retomó los vuelos entre ambas capitales, tanto para los locales como para el movimiento del turismo.

También Cubana de Aviación reinició el pasado 21 de junio los vuelos entre ambas ciudades, con cuatro frecuencias semanales hasta el 28 de octubre próximo, según fuentes oficiales.

Otras promociones de Cubatur ofrecen excursiones de un día a Viñales, en Pinar del Río, desde las provincias occidentales, por 4,000 pesos por persona.

Captura de Telegram / Agencia de Viajes Cubatur

También hay viajes hacia El Cobre, en Santiago de Cuba -no en avión- que cuestan hasta más de 30 mil pesos, que equivalen a más del sueldo de un año de un trabajador.

El mes pasado, la agencia estatal Havanatur publicó una oferta para residentes en el país que llegaba hasta los 33,000 pesos por noche en el hotel Iberostar Varadero.

En el "abanico infinito de opciones para que elijas cuándo descansar y cómo divertirte", válidas únicamente para junio, la oferta más barata era en el Hotel Iberostar Daiquirí y costaba 14,000 pesos por noche, lo que elevaba la estancia mínima a 42,000, pues la cadena hotelera solo aceptaba reservas con un mínimo de tres noches.

La semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, afirmó que hay países donde la gente no puede comprar las cosas por los altos precios.

Al comparar la situación cubana con la de otros países, algo habitual en los altos dirigente cubanos, Lazo se mostró orgulloso al decir que la canasta básica está subsidiada.

"No es el precio del mundo, en el mundo hay inflación en todos los lugares, pero hay lugares donde la gente no puede comprar las cosas. Y es verdad que como la canasta no alcanza, usted tiene que ir a otro mercado, y ahí es donde está el problema; pero la canasta nuestra no es una canasta inflacionaria", expresó.

Lazo comentó que muchas veces la única solución de los problemas económicos es subir los precios.

"Habrá algunos que en un momento determinado habrá que hacerlo, y siempre será con consulta con la población, siempre se le va a explicar a la población, y siempre se hará teniendo en cuenta la población mas vulnerable, y que nadie quedará desamparado", señaló.